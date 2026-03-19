ANALYSE-FLASH
MWB Research senkt Hellofresh auf 'Hold' und Ziel auf 4,10 Euro
- MWB Research senkt Kursziel Hellofresh auf 410Euro
- Analyst stuft Aktien Hellofresh von Buy auf Hold21
- Deutlich reduzierte Prognosen fuer 2026 und 2027ag
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Hellofresh von 7,00 auf 4,10 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die vorab veröffentlichten Jahreszahlen des Kochboxenversenders hätten durchwachsene Signale ausgesandt, schrieb Alexander Zienkowicz am Donnerstag. Seine deutlich reduzierten Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 reflektierten den trüben Ausblick auf das laufende Jahr sowie eine flachere Wachstumskurve für Umsatz und Ergebnis über 2026 hinaus./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 3,80 auf Tradegate (19. März 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -18,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,00 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 658,30 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +59,45 %/+112,60 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 4,10 Euro
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Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
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Wow, man denkt, man hat schon alles mitgekriegt von HF, aber sie schaffens immer wieder. :D
Hier die Zahlen für August 2025: