EZB lässt Leitzinsen trotz Ölpreisschock unverändert
Für Sie zusammengefasst
- EZB laesst Leitzinsen im Euroraum unveraendert neu
- Einlagenzins fuer Banken und Sparer seit sechs Mal
- Entscheidung in Frankfurt wie von Experten erwartet
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leitzinsen im Euroraum bleiben unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins zum sechsten Mal in Folge bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Experten hatten dies im Schnitt erwartet./als/ben/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen