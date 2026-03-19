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    WDH/Vossloh will trotz Übernahmekosten für Sateba weiter zulegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Vossloh erwartet Ebit Zuwachs trotz Sateba Ueberna
    • Der operative Gewinn stieg 2025 auf 1196 Millionen
    • Uebernahme der Firma Sateba Anfang Oktober abgesch
    WDH/Vossloh will trotz Übernahmekosten für Sateba weiter zulegen
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    (Der letzte Satz wurde neu gefasst.)

    WERDOHL (dpa-AFX) - Trotz finanzieller Bremseffekte aus der Übernahme des Betonschwellenspezialisten Sateba gibt sich der Bahntechnikkonzern Vossloh für 2026 zuversichtlich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte trotz der Belastungen zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mit. Der Vorstand erwartet einen operativen Gewinn zwischen 118,5 und 131,0 Millionen Euro und damit aber weniger als Analysten auf dem Zettel hatten.

    Im vergangenen Jahr stieg der operative Gewinn um 13,7 Prozent auf 119,6 Millionen Euro, allerdings ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Sateba-Übernahme (sog. Kaufpreisallokation). Diese mit einbezogen lag das Ergebnis bei 111,9 Millionen Euro. Den Umsatz erwartet Vossloh 2026 bei 1,56 bis 1,66 Milliarden Euro, was im besten Fall fast ein Fünftel mehr wäre als 2025 - auch dank des Wachstumsschubs durch Sateba. Auch im vergangenen Jahr wirkte sich der erstmalige Einbezug von Sateba positiv auf Umsatz und Ergebnis von Vossloh aus. Die Niedersachsen hatten die Übernahme des französischen Unternehmens Anfang Oktober abgeschlossen./lew/stk

    Vossloh

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    ISIN:DE0007667107WKN:766710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 72,30 auf Tradegate (19. März 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -2,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

    Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -0,41 %/+49,38 % bedeutet.




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