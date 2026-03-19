ROUNDUP
Vossloh will trotz Übernahmekosten für Sateba weiter zulegen - Kursplus
- Vossloh erwartet operativen Gewinn zwischen 118500
- Umsatzprognose 2026 bei 1560 bis 1660 Millioneneur
- Dividende erhoht auf 115 Cent je Aktie fuer 2026xx
WERDOHL (dpa-AFX) - Trotz finanzieller Bremseffekte aus der Übernahme des Betonschwellenspezialisten Sateba gibt sich der Bahntechnikkonzern Vossloh für 2026 zuversichtlich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte trotz der Belastungen zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mit. Der Vorstand erwartet einen operativen Gewinn zwischen 118,5 und 131,0 Millionen Euro und damit aber weniger als Analysten auf dem Zettel hatten. In einem schwachen Gesamtmarkt legte die Aktie jedoch zu.
Am Nachmittag stand das Papier gut 1 Prozent im Plus und gehörte damit zu den wenigen Gewinnern im Kleinwerteindex SDax , der über 3 Prozent nachgab. Im laufenden Jahr hat die Vossloh-Aktie knapp 5 Prozent an Wert verloren.
Im vergangenen Jahr stieg der operative Gewinn von Vossloh um 13,7 Prozent auf 119,6 Millionen Euro, allerdings ohne Berücksichtigung der Effekte aus der Sateba-Übernahme (sog. Kaufpreisallokation). Diese mit einbezogen lag das Ergebnis bei 111,9 Millionen Euro.
Den Umsatz erwartet Vossloh 2026 bei 1,56 bis 1,66 Milliarden Euro, was im besten Fall fast ein Fünftel mehr wäre als 2025 - auch dank des Wachstumsschubs durch Sateba. Bereits im vergangenen Jahr wirkte sich der erstmalige Einbezug der Neuerwerbung positiv auf Umsatz und Ergebnis von Vossloh aus. Die Niedersachsen hatten die Übernahme des französischen Unternehmens Anfang Oktober abgeschlossen.
Für Jefferies-Experte Fabian Piasta ist die vom Unternehmen ausgegebene Prognose keine Überraschung. Er merkte aber an, dass Vossloh nicht aufschlüssele wie stark das Wachstum aus eigener Kraft sei. Er wähnt es im einstelligen Prozentbereich. Insgesamt wertete Piasta das Zahlenwerk im Rahmen der Erwartungen.
Unterm Strich verdiente Vossloh vergangenes Jahr 62,6 Millionen Euro und damit leicht weniger als 2024. Aktionäre sollen eine Dividendenerhöhung um 5 Cent auf 1,15 Euro je Aktie erhalten./lew/nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 72,30 auf Tradegate (19. März 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -2,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -0,41 %/+49,38 % bedeutet.
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Vossloh ist jetzt aus meiner Sicht fair bewertet mit Tendenz steigend. Das Unternehmen scheint sich kontinuierlich positiv zu entwickeln.
Ich bin mal (wieder) mit einer Starter Posi rein, da ich den Kursrutsch für übertrieben halte.
In dieser Folge von Mehrwert spricht Christoph Schlienkamp mit Dr. Thomas Triska, CFO der Vossloh AG. Gemeinsam beleuchten wir Vosslohs Weg vom „Gemischtwarenladen“ zum internationalen Systemhaus für den Fahrweg Schiene, die Rolle von Innovation und KI bei Smart Maintenance sowie die größte Akquisition der Firmengeschichte – Sateba. Ein Gespräch über die Schiene als Verkehrsträger der Zukunft und darüber, wie Vossloh Transformation, Innovation und Wachstum verbindet.
Themen dieser Folge:
• Transformation vom Schraubenlieferanten zum Systemanbieter
• Digitale Lösungen & KI als Treiber smarter Instandhaltung
• Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal – wie grün kann Bahntechnik sein?
• Infrastrukturboom weltweit: Chancen, Risiken und Engpässe
• Was Investoren an der Vossloh-Story oft übersehen
Zum Abschluss verrät Dr. Triska, warum Vossloh seines Erachtens im Spannungsfeld von Transformation, Innovation und Zukunft bestens aufgestellt ist.
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