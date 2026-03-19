ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro
- JPMorgan stuft Ionos nach Zahlen mit Ziel 37 Euros
- Zahlen deckten sich weitgehend mit den Erwartungen
- Groessere Aenderungen an Jahresprognosen nicht zur
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Größere Änderungen an den Schätzungen für den Anbieter von Internetdiensten dürfte es mit Blick auf dessen Jahresprognosen nicht geben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,51 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +16,42 %/+87,11 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 37 Euro
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