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    Kontron sieht keinen operativen Grund für Kursrutsch - Erwägt Aktienrückkäufe

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron nutzt Kursrutsch fuer Aktienrueckkaeufeakt
    • Management sieht keine operativen Gruende fuer Akt
    • Aktie fiel am Morgen um 24 Prozent auf tiefstesakt
    Kontron sieht keinen operativen Grund für Kursrutsch - Erwägt Aktienrückkäufe
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den Kursrutsch am Donnerstag für Aktienrückkäufe nutzen. Die aktuellen Kursverwerfungen hätten aus Sicht des Managements keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Angesichts geopolitischer Spannungen und Volatilitäten bei der Aktienkursentwicklung prüft Kontron nun Maßnahmen, um von dem starken Abschwung der Aktie zu profitieren. Insbesondere werde kurzfristig die Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten evaluiert, hieß es weiter. Die Kontron-Aktie war am Morgen um 24 Prozent auf das tiefste Niveau seit April 2025 gestürzt. Zuletzt reduzierte sich der Abschlag auf 11,5 Prozent. Am 26. März wollen die Österreicher ihren Geschäftsbericht vorlegen./lew/jha/

    Kontron

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,59 % und einem Kurs von 19,47 auf Tradegate (19. März 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -25,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +37,76 %/+53,06 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung, ob jüngste Produkt‑ und Partnerschaftsmeldungen (SiMa.ai‑KBox, HARAKAN Rugged‑Plattform mit 10‑Jahres‑Lifecycle) echte Umsatztreiber sind. Technisch wird ein Ausbruch aus dem Keil und ein Test der Unterstützung bei ~21,06€ (aktueller Kurs ~21,6€) befürchtet, mit Risiko für Anschlussverkäufe/Leerverkäufe. Insiderkäufe werden teils als positives Signal für den 26. März gewertet, andere bleiben skeptisch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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