Kontron sieht keinen operativen Grund für Kursrutsch - Erwägt Aktienrückkäufe

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,59 % und einem Kurs von 19,47 auf Tradegate (19. März 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -25,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,34 %.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..

Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +37,76 %/+53,06 % bedeutet.