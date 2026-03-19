Kontron sieht keinen operativen Grund für Kursrutsch - Erwägt Aktienrückkäufe
- Kontron nutzt Kursrutsch fuer Aktienrueckkaeufeakt
- Management sieht keine operativen Gruende fuer Akt
- Aktie fiel am Morgen um 24 Prozent auf tiefstesakt
LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den Kursrutsch am Donnerstag für Aktienrückkäufe nutzen. Die aktuellen Kursverwerfungen hätten aus Sicht des Managements keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Angesichts geopolitischer Spannungen und Volatilitäten bei der Aktienkursentwicklung prüft Kontron nun Maßnahmen, um von dem starken Abschwung der Aktie zu profitieren. Insbesondere werde kurzfristig die Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten evaluiert, hieß es weiter. Die Kontron-Aktie war am Morgen um 24 Prozent auf das tiefste Niveau seit April 2025 gestürzt. Zuletzt reduzierte sich der Abschlag auf 11,5 Prozent. Am 26. März wollen die Österreicher ihren Geschäftsbericht vorlegen./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,59 % und einem Kurs von 19,47 auf Tradegate (19. März 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -25,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +37,76 %/+53,06 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5
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Alles spricht für eine Short-Attacke.
- Man hat sich ein extrem schwachen Allgemein-Markt ausgesucht
- Die Aktie wurde unter 20 Euro gedrückt wo bestimmt viele Kleinanleger ihren Stop liegen hatten.
- Dann schau mal : 60 Knock-Out-Produkte wurde gerissen---jeder Kursrückgang löste einen weiteren Knock-Out aus . Mit ein paar Stücken weiter draufgehauen --dann gibt bei einem solch kleinen Wert wie Kontron eine große Welle.
- Taktisch war der Zeitpunkt super für die LV gewählt, da auch unsere Beiden Insider nicht kaufen durften
- Ich sag schon mal voraus: Die LV-Quote ist stark zurückgegangen und in kurzer Zeit sehen wir wieder Kurse von über 22 Euro
- Mit Veröffentlichung der Zahlen nächste Woche dürfen auch Ennoconn und Niederhauser wieder kaufen...und die werden kaufen...haben ja bei Kursen um die 22 Euro gerade erst massiv gekauft...sollte der Kurs also niedriger stehen als 22 Euro, dann werden wir hier starke Käufe bekommen...
Ja..bitte verkauft und sucht euch was anderes, damit diese jammerei hier ein Ende hatBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
der treppenwitz des tages: