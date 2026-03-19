DZ BANK stuft FRAPORT AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Fraport beim fairen Aktienwert von 93 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Flughafenbetreiber habe einen soliden Jahresabschluss 2025 verzeichnet, schrieb Dirk Schlamp am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 falle auf den ersten Blick gemischt aus./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 74,50EUR auf Tradegate (19. März 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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