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    Kulmbacher Brauerei Aktie: 0,60 € Dividende vorgeschlagen – Mehr Infos!

    Vorstand und Aufsichtsrat stellen die Weichen für eine vorsichtigere Ausschüttungspolitik und begründen den vorgeschlagenen Dividendenrückgang mit Sondereffekten und Restrukturierungen.

    Kulmbacher Brauerei Aktie: 0,60 € Dividende vorgeschlagen – Mehr Infos!
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    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 20. Mai 2026 eine Dividende von 0,60 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor.
    • Damit würde die Dividende gegenüber dem Vorjahr deutlich sinken (2024: 1,35 € je Aktie).
    • Im IFRS-Konzernabschluss 2025 sind einmalige, nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen in Höhe von 3,2 Mio. € geplant.
    • Im Einzelabschluss werden einmalige Wertberichtigungen in Höhe von 5,8 Mio. € ausgewiesen.
    • Zusätzlich entstehen Restrukturierungskosten von 1,5 Mio. € durch die Schließung zweier Standorte; diese Belastungen wirken sich auf das EBIT aus, beeinträchtigen die Finanzlage nach Einschätzung des Vorstands aber nicht wesentlich.
    • Aus diesen Gründen halten Vorstand und Aufsichtsrat eine gegenüber dem Vorjahr verminderte Dividendenzahlung im Interesse der Gesellschaft für angemessen.






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