Alibaba Group Aktie weiter im Abwärtstrend - 19.03.2026

Die Alibaba Group Aktie ist bisher um -9,68 % auf 106,40€ gefallen. Das sind -11,40 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Alibaba Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 106,40€, mit einem Minus von -9,68 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Alibaba Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,40 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Alibaba Group Aktie damit um -9,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,92 % verloren.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,29 % 1 Monat -20,51 % 3 Monate -17,40 % 1 Jahr -11,86 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 253,06 Mrd. € wert.

Der chinesische Technologie- und Internet-Gigant kann mit seinen am Donnerstagmittag vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen. Die Aktie fällt deutlich. Schwacher Markt, noch schwächere Einzelaktien Die zwischenzeitlich herrschende KI-Euphorie …

Rabattschlachten, schwache Nachfrage und hohe Investitionen setzen Alibaba zu. Der Gewinn fällt deutlich, die Erwartungen werden verfehlt – Anleger reagieren mit Verkäufen.

Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA and HKEX: 9988 (HKD Counter) and 89988 (RMB Counter), “Alibaba” or “Alibaba Group”) today announced its financial results for the quarter ended December 31, 2025. “This quarter, Alibaba maintained strong …

So schlagen sich die Wettbewerber von Alibaba Group

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,04 %. Tencent notiert im Minus, mit -4,37 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -3,80 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) verliert -2,73 %

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Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.