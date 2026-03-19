Commerzbank Aktie deutlicher Kursrutsch - 19.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -4,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute bei der Commerzbank Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Commerzbank insgesamt ein Minus von -7,76 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +4,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Commerzbank auf -9,33 %.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,34 % 1 Monat -4,92 % 3 Monate -7,76 % 1 Jahr +29,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vorwiegend um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie und potenzielle Auswirkungen einer UniCredit-Übernahme. Im Fokus stehen Kaufpreis-Optionen rund 30,8 € (ca. 35 Mrd.) bis 31–32 €, Substanz versus Chart-Phantasien, mögliche Change-of-Control-Klauseln und der Einfluss von EZB-Zinsentscheidungen. Zudem werden weitere Zielmarken (bis ca. 40 €) und Untergrenzen diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,72 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,69 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -2,39 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -2,22 %. ING Group verliert -2,25 % UniCredit notiert im Minus, mit -3,03 %.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.