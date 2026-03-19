    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    ROUNDUP

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölkonzern BP verkauft Raffinerie-Tochter Ruhr Oel an Klesch

    Für Sie zusammengefasst
    • BP verkauft Raffinerie Gelsenkirchen an Klesch Gmb
    • Ueber den Verkaufspreis wurde nichts bekannt intern
    • Der integriert Raffineriekomplex beschaeftigt 1800
    ROUNDUP - Ölkonzern BP verkauft Raffinerie-Tochter Ruhr Oel an Klesch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GELSENKIRCHEN/BOCHUM (dpa-AFX) - Der Mineralölkonzern BP verkauft seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den konzernunabhängigen Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe. Dies teilte BP in Bochum mit. Über den Verkaufspreis wurde nichts bekannt. Der Verkauf soll nach einer Zustimmung der Behörden noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.

    Die Raffinerie Gelsenkirchen ist eine der größten Deutschlands. Der aus zwei Standorten bestehende Komplex kann jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Hergestellt werden vor allem Kraftstoffe für den Straßen- und Luftverkehr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Long
    5,17€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5,91€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 13,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Produziert werden auch Rohstoffe für die petrochemische Industrie. Mit der Raffinerie zusammen verkauft werden auch die Tochtergesellschaft DHC Solvent Chemie in Mülheim/Ruhr mit 80 Beschäftigten sowie Beteiligungen.

    Der integrierte Raffineriekomplex mitsamt Tanklager in Bottrop beschäftigt laut BP aktuell rund 1.800 Menschen. BP hatte seine Verkaufsabsicht vor über einem Jahr bekanntgegeben.

    Klesch-Gruppe betreibt bereits zwei Raffinerien in Europa

    Die Klesch-Gruppe des US-Amerikaners A. Gary Klesch betreibt in Europa bereits zwei Ölraffinerien, eine davon in Deutschland: Die Raffinerie Heide im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen. Klesch übernahm sie 2010 vom Ölkonzern Shell . 2025 lag der Umsatz nach Firmenangaben bei 3,6 Milliarden Euro.

    2022 übernahm Klesch vom norwegischen Energiekonzern Equinor eine weitere Raffinerie im dänischen Kalundborg. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz dort bei 3,4 Milliarden Euro. Über den Umsatz der BP-Raffinerie Gelsenkirchen wurde zunächst nichts bekannt. Die Klesch-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit rund 1.000 Menschen.

    In einer Mitteilung der Klesch-Group wandte sich Eigentümer A. Gary Klesch direkt an die Beschäftigten der Raffinerie Gelsenkirchen: "Wir möchten den Mitarbeitenden versichern, dass ihr Fachwissen für den künftigen Erfolg der Raffinerie von zentraler Bedeutung bleibt. Unser Ziel ist es, sowohl mit ihnen als auch mit dem Betriebsrat eine starke Partnerschaft aufzubauen", betonte er.

    BP rechnet nach Verkauf mit Einsparungen

    Mit der Vereinbarung zum Verkauf beschleunige man die Umsetzung der Unternehmensstrategie, teilte BP mit. Ziel sei es, das eigene Portfolio zu vereinfachen, die Bilanz zu stärken und das Weiterverarbeitungs-Portfolio auf führende Geschäfte zu fokussieren. Im Zusammenhang mit dem Standort Gelsenkirchen könnten nun Betriebskosteneinsparungen in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar (etwa 868 Millionen Euro) erzielt werden./tob/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 6,656 auf Tradegate (19. März 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +7,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 223,19 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3696. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -17,08 %/+13,08 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen auf BP-Kurs und -Bewertung durch Portfolioentscheidungen (Verkauf Raffinerie Gelsenkirchen), steigende Rohölpreise wegen Nahost-Spanungen (Brent ~106–110 USD), knappe Raffineriekapazitäten und höhere Produktpreise (Diesel/Benzin), erhöhte Transportkosten durch Tankerstaus sowie mögliche Gewinnsteigerungen und Absicherungsstrategien; Debatte über Dauer des Preisimpulses.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Ölkonzern BP verkauft Raffinerie-Tochter Ruhr Oel an Klesch Der Mineralölkonzern BP verkauft seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den konzernunabhängigen Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe. Dies teilte BP in Bochum mit. Über den Verkaufspreis wurde nichts bekannt. Der Verkauf soll nach einer Zustimmung der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     