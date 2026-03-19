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    Deutsche Lufthansa Aktie weiter im Abwärtstrend - 19.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Lufthansa Aktie bisher Verluste von -4,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Lufthansa Aktie weiter im Abwärtstrend - 19.03.2026
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

    Deutsche Lufthansa Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Lufthansa Aktie. Sie fällt um -4,82 % auf 7,4220. Der Kursrückgang der Deutsche Lufthansa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,82 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Lufthansa Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,43 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Lufthansa -11,88 % verloren.

    Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,42 %
    1 Monat -19,61 %
    3 Monate -14,43 %
    1 Jahr +0,23 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen von Streiks und hohen Personalkosten für die Bewertung der Lufthansa, gestiegene Kosten durch Umwege und Kerosinpreise (Iran-Konflikt) sowie entgangene Streckennetze. Diskutiert werden ein Insiderkauf (32.324 St. bei ~7,75 €), staatliche Steuererleichterungen als Stütze und die Kursentwicklung: Rebound von Tief ~5,50 € auf ~7,5–7,75 € bei erhöhter Volatilität.

    Zur Deutsche Lufthansa Diskussion

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,28 %. easyJet notiert im Minus, mit -2,60 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -0,50 %.

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    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    -4,41 %
    -7,42 %
    -19,61 %
    -14,43 %
    +0,23 %
    -17,56 %
    -9,08 %
    -22,94 %
    +63,50 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212



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    Markt Bote
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