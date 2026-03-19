Deutsche Lufthansa Aktie weiter im Abwärtstrend - 19.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Lufthansa Aktie. Sie fällt um -4,82 % auf 7,4220€. Der Kursrückgang der Deutsche Lufthansa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,82 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Lufthansa ist eine führende europäische Fluggesellschaft mit umfassendem Serviceangebot und starkem internationalen Netzwerk. Hauptkonkurrenten sind Air France-KLM und British Airways. Alleinstellungsmerkmale sind hohe Sicherheitsstandards und das Vielfliegerprogramm Miles & More.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Deutsche Lufthansa Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,43 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Lufthansa -11,88 % verloren.

Deutsche Lufthansa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,42 % 1 Monat -19,61 % 3 Monate -14,43 % 1 Jahr +0,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen von Streiks und hohen Personalkosten für die Bewertung der Lufthansa, gestiegene Kosten durch Umwege und Kerosinpreise (Iran-Konflikt) sowie entgangene Streckennetze. Diskutiert werden ein Insiderkauf (32.324 St. bei ~7,75 €), staatliche Steuererleichterungen als Stütze und die Kursentwicklung: Rebound von Tief ~5,50 € auf ~7,5–7,75 € bei erhöhter Volatilität.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,88 Mrd. € wert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Krieg im Nahen Osten droht über die Treibstoffpreise zu einer schweren Belastung der Fluggesellschaften zu …

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 8,6 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den …

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,28 %. easyJet notiert im Minus, mit -2,60 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -0,50 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.