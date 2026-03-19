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    Salzgitter Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 19.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Salzgitter Aktie bisher Verluste von -10,16 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 19.03.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.03.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie fällt um -10,16 % auf 36,08. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,71 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Salzgitter Verluste von -12,90 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um -22,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um -10,95 % verloren.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,54 %
    1 Monat -32,90 %
    3 Monate -12,90 %
    1 Jahr +44,38 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Salzgitter-Aktie: Kursbewegungen um 40 €, eine Zielzone 30–31 €, und die 200-Tage-Linie bei ca. 32,5 € als technischer Anhaltspunkt. Diskussionen über Nachkäufe/Verkäufe (z. B. 49,74 € verkauft; unter 40 € neues Setup). Fundamentale Treiber: Gasmangellage und SALCOS/Gasversorgung. Bewertungsbezug zu Aurubis (Anteilswert ca. 37,45 €) als Orientierung. Potenzialsimulationen bis 58 € werden genannt.

    Zur Salzgitter Diskussion

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd. € wert.

    Ulrike Brouzi übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats der Salzgitter AG


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,01 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -4,02 %. voestalpine notiert im Minus, mit -4,31 %. ArcelorMittal verliert -6,31 %

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    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    -10,11 %
    -22,54 %
    -32,90 %
    -12,90 %
    +44,38 %
    +22,12 %
    +70,05 %
    +62,60 %
    +5.916,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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