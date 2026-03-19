Salzgitter Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 19.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Salzgitter Aktie. Sie fällt um -10,16 % auf 36,08€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,71 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Salzgitter Verluste von -12,90 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Salzgitter Aktie damit um -22,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,90 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um -10,95 % verloren.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,54 % 1 Monat -32,90 % 3 Monate -12,90 % 1 Jahr +44,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Salzgitter-Aktie: Kursbewegungen um 40 €, eine Zielzone 30–31 €, und die 200-Tage-Linie bei ca. 32,5 € als technischer Anhaltspunkt. Diskussionen über Nachkäufe/Verkäufe (z. B. 49,74 € verkauft; unter 40 € neues Setup). Fundamentale Treiber: Gasmangellage und SALCOS/Gasversorgung. Bewertungsbezug zu Aurubis (Anteilswert ca. 37,45 €) als Orientierung. Potenzialsimulationen bis 58 € werden genannt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd. € wert.

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Ulrike Brouzi übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats der Salzgitter AG 19.03.2026 / 10:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. …

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Key word(s): Personnel Ulrike Brouzi takes over as Chairwoman of the Supervisory Board of Salzgitter AG 19.03.2026 / 10:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. …

EQS Voting Rights Announcement: Salzgitter Aktiengesellschaft Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 19.03.2026 / …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,01 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -4,02 %. voestalpine notiert im Minus, mit -4,31 %. ArcelorMittal verliert -6,31 %

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Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.