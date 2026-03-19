HYPOPORT Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 19.03.2026

Die HYPOPORT Aktie ist bisher um -7,30 % auf 80,00€ gefallen. Das sind -6,30 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,98 %, geht es heute bei der HYPOPORT Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HYPOPORT Aktionäre einen Verlust von -30,72 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +5,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HYPOPORT einen Rückgang von -32,45 %.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,93 % 1 Monat +3,34 % 3 Monate -30,72 % 1 Jahr -49,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HYPOPORT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um HYPOPORT: Kurzfristig könnte es eine Erholung geben, langfristig besteht aber Abwärtsrisiko bis ca. 20 Euro. Kernpunkte sind Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte: EBIT, Rohertrag, aktivierte Kosten, Cashflow sowie Margenpotenzial bis 2029. Einige Beiträge verweisen auf optimistische News (Margen- und Umsatzziele), andere warnen vor Überbewertung und Kostenbelastungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HYPOPORT eingestellt.

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 549,77 Mio. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat ihr Kursziel für die börsennotierte Finanzplattform Hypoport von 200 auf 190 Euro reduziert, die Anlageempfehlung „Buy“ jedoch unverändert gelassen. In einer am 16. März 2026 veröffentlichten Analyse betont Analyst …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Experian, Scout24 und Co.

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Scout24 notiert im Plus, mit +0,74 %.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.