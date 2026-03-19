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    HYPOPORT Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 19.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HYPOPORT Aktie bisher Verluste von -7,30 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 19.03.2026
    Foto: Hypoport SE

    HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

    HYPOPORT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.03.2026

    Die HYPOPORT Aktie ist bisher um -7,30 % auf 80,00 gefallen. Das sind -6,30  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,98 %, geht es heute bei der HYPOPORT Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten HYPOPORT Aktionäre einen Verlust von -30,72 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +5,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,34 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HYPOPORT einen Rückgang von -32,45 %.

    HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,93 %
    1 Monat +3,34 %
    3 Monate -30,72 %
    1 Jahr -49,97 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HYPOPORT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um HYPOPORT: Kurzfristig könnte es eine Erholung geben, langfristig besteht aber Abwärtsrisiko bis ca. 20 Euro. Kernpunkte sind Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte: EBIT, Rohertrag, aktivierte Kosten, Cashflow sowie Margenpotenzial bis 2029. Einige Beiträge verweisen auf optimistische News (Margen- und Umsatzziele), andere warnen vor Überbewertung und Kostenbelastungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HYPOPORT eingestellt.

    Zur HYPOPORT Diskussion

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 549,77 Mio. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Experian, Scout24 und Co.

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    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    -7,30 %
    +5,93 %
    +3,34 %
    -30,72 %
    -49,97 %
    -26,17 %
    -80,76 %
    +31,63 %
    +367,84 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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