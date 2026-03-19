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    BP Aktie gut behauptet +3,00 % - 19.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BP Aktie bisher um +3,00 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie gut behauptet +3,00 % - 19.03.2026
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    BP ist ein führendes Energieunternehmen, das Öl, Gas und erneuerbare Energien bereitstellt. Es konkurriert mit ExxonMobil, Shell und anderen großen Energieunternehmen. BP's Engagement für Klimaneutralität bis 2050 und Investitionen in erneuerbare Energien sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

    BP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.03.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von +3,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BP Aktie. Nach einem Plus von +2,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,6690. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei BP einen Gewinn von +39,91 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +11,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BP einen Anstieg von +36,08 %.

    BP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,65 %
    1 Monat +24,56 %
    3 Monate +39,91 %
    1 Jahr +28,41 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen auf BP-Kurs und -Bewertung durch Portfolioentscheidungen (Verkauf Raffinerie Gelsenkirchen), steigende Rohölpreise wegen Nahost-Spanungen (Brent ~106–110 USD), knappe Raffineriekapazitäten und höhere Produktpreise (Diesel/Benzin), erhöhte Transportkosten durch Tankerstaus sowie mögliche Gewinnsteigerungen und Absicherungsstrategien; Debatte über Dauer des Preisimpulses.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,19 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Chevron Corporation, ENI und Co.

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. ENI notiert im Plus, mit +2,63 %. Shell notiert im Minus, mit -2,03 %. TotalEnergies legt um +3,57 % zu Exxon Mobil notiert im Minus, mit -1,57 %.

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    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    +3,51 %
    +11,93 %
    +24,88 %
    +40,26 %
    +28,74 %
    +23,05 %
    +88,37 %
    +39,66 %
    +63,34 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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