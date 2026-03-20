Neue Schulden in Rekordtempo
US-Staatsverschuldung explodiert weiter und Pete Hegseth fordert neue Milliarden
Die Schuldenuhr der USA rast immer schneller und während Washington bereits mit 39 Billionen Dollar in der Kreide steht, bringt Verteidigungsminister Hegseth neue Milliardenforderungen für den Iran-Konflikt ins Spiel.
- Verschuldung der USA steigt auf ueber 39 Billionen
- Pentagon fordert rund 200 Milliarden fuer Iran und
- Zinskosten belasten Haushalt und engen Spielraumab
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Die Dynamik der US-Staatsverschuldung hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch beschleunigt. Erst vor sieben Monaten wurde die Marke von 37 Billionen US-Dollar überschritten, nur fünf Monate später folgten 38 Billionen – und nun steht die größte Volkswirtschaft der Welt bereits bei über 39 Billionen US-Dollar Bruttoverschuldung.
Das Tempo ist bemerkenswert und zeigt: Die fiskalischen Probleme der USA sind längst strukturell geworden. Weder Konjunkturprogramme noch steigende Zinsen konnten den Schuldenanstieg bremsen – im Gegenteil.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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