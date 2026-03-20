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    Neue Schulden in Rekordtempo

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    US-Staatsverschuldung explodiert weiter und Pete Hegseth fordert neue Milliarden

    Die Schuldenuhr der USA rast immer schneller und während Washington bereits mit 39 Billionen Dollar in der Kreide steht, bringt Verteidigungsminister Hegseth neue Milliardenforderungen für den Iran-Konflikt ins Spiel.

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    Neue Schulden in Rekordtempo - US-Staatsverschuldung explodiert weiter und Pete Hegseth fordert neue Milliarden
    Foto: - - dts Nachrichtenagentur

    Die Dynamik der US-Staatsverschuldung hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch beschleunigt. Erst vor sieben Monaten wurde die Marke von 37 Billionen US-Dollar überschritten, nur fünf Monate später folgten 38 Billionen – und nun steht die größte Volkswirtschaft der Welt bereits bei über 39 Billionen US-Dollar Bruttoverschuldung.

    Das Tempo ist bemerkenswert und zeigt: Die fiskalischen Probleme der USA sind längst strukturell geworden. Weder Konjunkturprogramme noch steigende Zinsen konnten den Schuldenanstieg bremsen – im Gegenteil.

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    Neue Forderungen: Pentagon will mindestens 200 Milliarden

    Parallel dazu wachsen die geopolitischen Belastungen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bringt zusätzliche Mittel von rund 200 Milliarden US-Dollar für den Iran-Konflikt ins Spiel.

    "Man braucht Geld, um Bösewichte zu töten", sagte Hegseth auf einer Pressekonferenz. Gleichzeitig kündigte er an: "Wir werden uns wieder an den Kongress wenden, um sicherzustellen, dass wir angemessen finanziert werden."

    Die Washington Post berichtet unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsvertreter, dass das Pentagon das Weiße Haus darum ersucht hat, einen Antrag über mehr als 200 US-Milliarden Dollar zur Finanzierung der zunehmend intensiven Militäroperationen beim Kongress einzubringen.

    Die gewaltige Summe soll demnach vor allem in den Ausbau der Produktion entscheidender Munition fließen. Mit dieser hätten die USA gemeinsam mit Israel seit Beginn des Konflikts bereits Tausende Ziele angegriffen, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten.

    Bereits jetzt haben die militärischen Operationen zweistellige Milliardenbeträge verschlungen – Tendenz steigend. 

    Probleme: Ein System ohne Spielraum

    Die eigentliche Herausforderung liegt jedoch tiefer. Die Zinszahlungen gehören inzwischen zu den größten Ausgabenposten des US-Haushalts. Gleichzeitig sind rund drei Viertel der Ausgaben faktisch festgeschrieben – etwa durch Programme wie Medicare, Medicaid und die Sozialversicherung.

    Politisch gelten diese Bereiche als kaum antastbar. Die alternde Bevölkerung verschärft die Lage zusätzlich: Die Gruppe der über 65-Jährigen wächst am schnellsten und damit auch der Druck auf die Staatsfinanzen.

    Kritiker wie Russ Greene sehen darin ein strukturelles Problem: Ein Großteil der Ausgaben entziehe sich der politischen Kontrolle, während sich Demokraten und Republikaner bei der Mehrheit des Haushalts erstaunlich einig seien.

    Ausblick: Reformstau und steigende Risiken

    Ansätze zur Lösung liegen zwar auf dem Tisch – etwa eine Reform der Sozialprogramme, eine Anhebung des Renteneintrittsalters oder steuerliche Anpassungen. Doch politisch sind diese Maßnahmen schwer durchsetzbar.

    Gleichzeitig mehren sich Warnsignale: Ratingagenturen haben die Kreditwürdigkeit der USA bereits infrage gestellt, und steigende Schulden könnten langfristig Druck auf Anleiherenditen, den US-Dollar und das globale Finanzsystem ausüben.

    50 Billionen als nächstes Ziel?

    Für den bekannten Ökonomen Peter Schiff ist die Entwicklung längst vorgezeichnet. Er bringt bereits die nächste Marke ins Spiel: 50 Billionen US-Dollar. Was heute noch wie eine extreme Prognose wirkt, könnte angesichts der aktuellen Dynamik schneller Realität werden, als viele erwarten.

    Die enorme Verschuldung der USA treibt die Zinsausgaben stark nach oben – inzwischen liegen sie sogar über den Verteidigungsausgaben. Dadurch schrumpft der finanzielle Spielraum für Zukunftsinvestitionen erheblich.

    Zugleich wachsen die Risiken: Eine mögliche Finanzierung über die Notenpresse könnte Inflation anheizen, während der Druck auf den US-Dollar und die internationalen Finanzmärkte zunimmt. Auf lange Sicht drohen eine schlechtere Kreditwürdigkeit, weiter steigende Zinsen und eine sich selbst verstärkende Schuldenspirale.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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