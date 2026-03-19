Kulmbacher Brauerei Akt: Jahresabschluss 2025 der Kulmbacher Gruppe im Überblick
Trotz rückläufigem Bierdurst in Deutschland behauptet sich die Kulmbacher Brauerei 2025 mit starken Marken, wachsenden Alkoholfrei-Segmenten und solider Ertragskraft.
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- Deutscher Biermarkt 2025: Gesamtabsatz sank um 6,0% (−5,0 Mio. hl) auf 77,7 Mio. hl; alkoholfreie Biere erreichten erstmals >10% Marktanteil; Markt für alkoholfreie Getränke wuchs auf 13,2 Mrd. Liter.
- Kulmbacher Gesamtabsatz 2025: 3.594 Tsd. hl (ohne Lohnfertigung), Rückgang von −1,3% gegenüber Vorjahr (3.640 Thl).
- Biersegment: Bereinigter Bierabsatz nur −2,4% (deutlich besser als Gesamtmarkt) dank starker Marken Mönchshof, Keiler und Kulmbacher; Mineralwasser-/Erfrischungsmarke Bad Brambacher wuchs um +4,1%.
- Umsatz und Ergebnis: Umsatz leicht rückläufig um −0,1% auf 290,6 Mio. €; bereinigtes EBIT 13,2 Mio. € (über Vorjahr, im Zielkorridor); ausgewiesenes EBIT 8,5 Mio. € (belastet durch Sondereffekte).
- Sondereffekte und Cashflow: Zahlungsunwirksame Sondereinflüsse von 4,7 Mio. € (Wertminderungen im Einzelhandel, Restrukturierungskosten durch Logistik‑ und geplante Brauereischließung) reduzierten das ausgewiesene EBIT, hatten aber keinen negativen Effekt auf den Free Cashflow; Free Cashflow 18,8 Mio. € (über Prognose, leicht unter Vorjahr).
- Verwendung des Bilanzgewinns: Bilanzgewinn der Kulmbacher Brauerei AG 2.079.860,02 €; Vorstand/Aufsichtsrat schlagen vor: Dividendenzahlung 2.016.000 € (0,60 € je Aktie) und Vortrag von 63.860,02 € auf neue Rechnung.
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