AppLovin Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 19.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die AppLovin Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,19 % im Minus. Die Talfahrt der AppLovin Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,86 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 365,65€, mit einem Minus von -5,19 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AppLovin Registered (A) Verluste von -35,05 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,02 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,84 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AppLovin Registered (A) auf -33,80 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,02 % 1 Monat +10,84 % 3 Monate -35,05 % 1 Jahr +49,98 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 307 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,10 Mrd.EUR € wert.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.