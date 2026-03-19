Infineon Technologies Aktie sackt ab - 19.03.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,97 % verliert die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,89 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 37,54€, mit einem Minus von -3,97 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Infineon Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,64 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -10,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Infineon Technologies auf -2,65 %.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,75 % 1 Monat -20,13 % 3 Monate +10,64 % 1 Jahr +10,39 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,52 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,07 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,79 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -3,42 %. ON Semiconductor verliert -2,20 % NIO notiert im Minus, mit -0,60 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.