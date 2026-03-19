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    Großküchenausstatter Rational erwartet Umsatzplus - Hohe Dividende

    Für Sie zusammengefasst
    • Rational will 2026 mit Schwung an ein gutes Jahr20
    • Management plant Umsatz mittlerer bis hoher Satz20
    • Dividende 20 Euro je Aktie 2025 davon 4 Euro extra
    ROUNDUP - Großküchenausstatter Rational erwartet Umsatzplus - Hohe Dividende
    Foto: Rational AG

    LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster Rational will 2026 mit Schwung an ein gutes Vorjahr anknüpfen. Das Management plant, den Umsatz in diesem Jahr um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz hochzutreiben. "Die für unsere Geschäftsentwicklung relevanten Trends sind weiterhin intakt", sagte Vorstandschef Peter Stadelmann am Donnerstag laut Mitteilung in Landsberg am Lech zur Vorlage endgültiger Zahlen. Den Aktionären winkt für 2025 eine satte Dividendenerhöhung.

    An der Börse lag die im MDax , dem Index der mittelgroßen Unternehmen, notierte Aktie am frühen Nachmittag 0,8 Prozent im Minus. Zuvor hatte Rational in einem allgemein sehr schwachen Umfeld zu den wenigen Index-Gewinnern gehört. Der Gesamtmarkt wurde von Konjunktursorgen durchgerüttelt, da im Zuge des Iran-Kriegs die Ölpreise weiter stark steigen und die Angst vor einer anziehenden Inflation schüren. Der Rational-Kurs hat seit dem Jahreshoch Anfang Februar bei fast 777 Euro stark Federn gelassen, aktuell kostet eine Aktie gut 663 Euro. Der Gewinn seit Jahresbeginn ist dadurch nahezu komplett abgeschmolzen.

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    Rational hatte bereits in diesem Jahr gewisse Preiserhöhungen vorgenommen. Allerdings dürften höhere Zölle und negative Währungseffekte 2026 zu einem überproportionalen Kostenanstieg führen, hieß es vom Unternehmen weiter. Stadelmann und sein Finanzvorstand Jörg Walter rechnen deshalb 2026 mit einer im Vergleich zum Vorjahr etwas niedrigeren Marge. Gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte diese im Bereich von 25 bis 26 Prozent herauskommen, nach 26,4 Prozent im Jahr zuvor.

    Damit decken sich die Ziele für das laufende Jahr mit den mittel- bis längerfristigen Erwartungen des Konzerns. Die Planungssicherheit sieht Rational allerdings unter anderem durch den Ausbruch des Iran-Kriegs derzeit stark eingeschränkt.

    Ope Otaniyi, Analyst bei der US-Bank Goldman Sachs, schrieb in einem Kommentar zum Geschäftsbericht, der Umsatzausblick des Großküchenausrüsters entspreche den Markterwartungen. Bei der Marge liege der Konsens am unteren Ende des Zielkorridors. Laut Bernstein-Experte Philippe Lorrain ist dagegen der Dividendenvorschlag eine positive Überraschung. Auch Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC sprach von einer hohen Ausschüttung, diese übertreffe seine eigene Prognose und auch die durchschnittlichen Erwartungen am Markt.

    Seinen Anteilseignern will Rational für das vergangene Jahr deutlich mehr als Dividende auszahlen. 20 Euro je Aktie sollen sie insgesamt für 2025 erhalten, davon 4 Euro als Sonderdividende. Analysten hatten im Schnitt deutlich weniger erwartet. Ein Jahr zuvor hatte es noch 15 Euro Dividende gegeben.

    2025 war der Umsatz, wie bereits seit Anfang Februar bekannt, um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro gestiegen. Zugleich zog das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ebenfalls um 6 Prozent auf fast 333 Millionen Euro an. Unter dem Strich verdiente Rational mit 253,8 Millionen Euro gut ein Prozent mehr. Das war aber etwas weniger als von den Branchenkennern prognostiziert./tav/err/jha/

    Rational

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 673 auf Tradegate (19. März 2026, 14:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um -3,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,63 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 849,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 580,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.080,00EUR was eine Bandbreite von -12,52 %/+62,90 % bedeutet.




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