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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg behielt Einstufung fuer Vonovia auf Buy1
    • Ergebnisse entsprachen Prognosen lobte Schuldenziel
    • Studie Publiziert 19 03 2026 Uhrzeit nicht bekannt
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Immobilienkonzerns hätten seinen Prognosen weitgehend entsprochen, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Besonders lobte er die avisierte Reduzierung des Verschuldungsgrads bis Ende 2028./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Vonovia

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    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,02 % und einem Kurs von 22,18 auf Tradegate (19. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -9,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,59 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +8,21 %/+71,33 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 38 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00, was eine Steigerung von +70,33% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten der Vonovia-Aktie: Diskussionen, ob vor den Zahlen bzw. vor der Dividende glattgestellt oder nachgekauft werden (einige kaufen
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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