Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,02 % und einem Kurs von 22,18 auf Tradegate (19. März 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -9,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,59 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +8,21 %/+71,33 % bedeutet.