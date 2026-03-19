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    Knorr-Bremse will wie erwartet mehr Dividende zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Knorr Bremse Zug und Lkw Bremsenhersteller im MDax
    • Dividende je Aktie auf 190 Cent vorgeschlagen 2024
    • Gewinn auf 534 Millionen Euro gesteigert im Vorjahr
    Knorr-Bremse will wie erwartet mehr Dividende zahlen
    Foto: Knorr-Bremse AG

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Zug- und Lkw-Bremsenhersteller Knorr-Bremse hat nach dem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr eine höhere Dividende vorgeschlagen. Die Ausschüttung soll je Aktie um 15 Cent auf 1,90 Euro steigen, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten eine höhere Gewinnbeteiligung erwartet. Der Konzern hatte den auf die Aktionäre entfallenden Gewinn im vergangenen Jahr von 445 auf 534 Millionen Euro gesteigert./men/jha/

    Knorr-Bremse

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    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 28.563 auf Ariva Indikation (19. März 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -5,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,43 Mrd..

    Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 117,00EUR was eine Bandbreite von +3,45 %/+22,26 % bedeutet.




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