Knorr-Bremse will wie erwartet mehr Dividende zahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 28.563 auf Ariva Indikation (19. März 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um -5,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 15,43 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 99,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 117,00EUR was eine Bandbreite von +3,45 %/+22,26 % bedeutet.