UNTERNEHMEN vom 19.03.2026 - 15.15 Uhr

BOCHUM - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im vergangenen Jahr vor allem dank höherer Mieteinnahmen mehr verdient. Aber auch das Geschäft mit Zusatzleistungen und der Verkauf von Immobilien steuerten zum Zuwachs des operativen Ergebnisses bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ziele für das laufende Jahr und für 2028 bestätigte das Unternehmen, zugleich will Vonovia den Abbau der Schulden beschleunigen. An der Börse dominierte aber die Angst vor steigenden Zinsen: Die Aktie verlor zuletzt um fast zehn Prozent und war damit Schlusslicht im Leitindex Dax.

KÖLN - Der Spezialchemiekonzern Lanxess läutet angesichts des anhaltend schwachen Marktumfelds und zunehmenden Wettbewerbs aus Asien ein weiteres Sparprogramm ein. Bis 2028 sollen jährlich 100 Millionen Euro zusätzlich eingespart werden, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Köln mitteilte. Geplant ist auch der Abbau von rund 550 Stellen, davon etwa zwei Drittel in Deutschland. Besonders betroffen sind laut Konzernchef Matthias Zachert Verwaltungsfunktionen an den Standorten in Köln und Leverkusen. Die Börse reagierte vor allem auf die Zahlen für 2025 und den Ausblick enttäuscht.

ROUNDUP: Micron wächst weiter rasant - hohe Investitionen drücken auf Kurs

BOISE - Der US-Speicherchip-Spezialist Micron profitiert weiter vom Boom rund um die künstliche Intelligenz (KI) und der hohen Nachfrage nach Halbleitern. Dank der deswegen steigenden Preise für Speicherchips rechnet der Konzern im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut mit kräftigen Zuwächsen. Die hohe Nachfrage erfordert aber auch steigende Ausgaben für den Ausbau der Produktionsanlagen. Dies belastete die Aktie.

ROUNDUP: United Internet und 1&1 wollen weiter wachsen - Aktien steigen

MONTABAUR - United Internet hat im vergangenen Jahr dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl mehr umgesetzt und verdient. Belastet wurde das Ergebnis jedoch weiter von den Kosten für den Ausbau des Mobilfunknetzes bei der Tochter 1&1 . Für das laufende Jahr zeigt sich das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth optimistisch. An der Börse legten die Aktien von United Internet und ihrer Tochter 1&1 deutlich zu.

ROUNDUP: SAF-Holland erfüllt mit Zielen Erwartungen - Aktie dennoch unter Druck

BESSENBACH - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland blickt verhalten positiv auf das laufende Geschäftsjahr. Die bei der Vorlage der detaillierten 2025er-Zahlen veröffentlichten Ziele für 2026 liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten. Die im SDax notierte Aktie gab dennoch deutlich nach. Der Kurs fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Anfang des Jahres.

ROUNDUP: UI-Tochter Ionos steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt deutlich zu

KARLSRUHE/BERLIN - Der Internetdienstleister Ionos hat im vergangenen Jahr den Umsatz und Gewinn gesteigert. Der bereits im Dezember vorgelegte Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Bei den Anlegern kommt das sehr gut an. An der Börse notierte die Aktie in einem sehr schwachen Markt zuletzt gut 14 Prozent im Plus bei 24,40 Euro. Sie sind damit MDax-Spitzenreiter. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch fast neun Prozent verloren.

ROUNDUP: Nemetschek optimistisch für Wachstum - Aktie erholt sich etwas

MÜNCHEN - Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek blickt trotz Konjunktursorgen zuversichtlich auf das laufende Jahr. Obwohl geopolitische Unsicherheiten weiter bestünden und sich zuletzt insbesondere im Nahen Osten erneut verschärft hätten, blieben die langfristigen strukturellen Wachstumstreiber intakt, hieß es am Donnerstag von dem MDax-Unternehmen aus München. Die Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) soll zusätzlichen Schub geben. "Sie verbessert unsere Lösungen, erschließt neue Wachstumspotenziale entlang des gesamten Bau- und Infrastrukturlebenszyklus und steigert zugleich unsere interne Effizienz", sagte Vorstandschef Yves Padrines laut Mitteilung. Die in diesem Jahr unter Druck stehende Aktie legte wegen zufriedenstellender Wachstumsaussichten im schwachen Gesamtmarkt etwas zu.

ROUNDUP 2: Autozulieferer ZF macht 2,1 Milliarden Euro Verlust

FRIEDRICHSHAFEN - Der Autozulieferer ZF ist im vergangenen Jahr vor allem wegen eines Sondereffekts beim Konzernumbau noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust verdoppelte sich auf 2,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte. Schon 2024 schrieb der Konzern rote Zahlen. Damals betrug der Verlust knapp über eine Milliarde Euro.

ROUNDUP: Vossloh will trotz Übernahmekosten für Sateba weiter zulegen - Kursplus

WERDOHL - Trotz finanzieller Bremseffekte aus der Übernahme des Betonschwellenspezialisten Sateba gibt sich der Bahntechnikkonzern Vossloh für 2026 zuversichtlich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte trotz der Belastungen zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mit. Der Vorstand erwartet einen operativen Gewinn zwischen 118,5 und 131,0 Millionen Euro und damit aber weniger als Analysten auf dem Zettel hatten. In einem schwachen Gesamtmarkt legte die Aktie jedoch zu.

Kontron sieht keinen operativen Grund für Kursrutsch - Erwägt Aktienrückkäufe

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron will den Kursrutsch am Donnerstag für Aktienrückkäufe nutzen. Die aktuellen Kursverwerfungen hätten aus Sicht des Managements keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Angesichts geopolitischer Spannungen und Volatilitäten bei der Aktienkursentwicklung prüft Kontron nun Maßnahmen, um von dem starken Abschwung der Aktie zu profitieren. Insbesondere werde kurzfristig die Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten evaluiert, hieß es weiter. Die Kontron-Aktie war am Morgen um 24 Prozent auf das tiefste Niveau seit April 2025 gestürzt. Zuletzt reduzierte sich der Abschlag auf 11,5 Prozent. Am 26. März wollen die Österreicher ihren Geschäftsbericht vorlegen.

ROUNDUP: Großküchenausstatter Rational erwartet Umsatzplus - Hohe Dividende

LANDSBERG AM LECH - Der Großküchen-Ausrüster Rational will 2026 mit Schwung an ein gutes Vorjahr anknüpfen. Das Management plant, den Umsatz in diesem Jahr um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz hochzutreiben. "Die für unsere Geschäftsentwicklung relevanten Trends sind weiterhin intakt", sagte Vorstandschef Peter Stadelmann am Donnerstag laut Mitteilung in Landsberg am Lech zur Vorlage endgültiger Zahlen. Den Aktionären winkt für 2025 eine satte Dividendenerhöhung. ^

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,92 % und einem Kurs von 23,25 auf Tradegate (19. März 2026, 15:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um +8,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,46 %. Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 435,57 Mrd.. Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1000 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00USD.



