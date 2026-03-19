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    Maternus-Kliniken AG: Abweichung bei Umsatz & EBITDA 2025 von Prognose

    Die Maternus-Kliniken AG informiert über deutliche Abweichungen von der Prognose 2025 und legt die Hintergründe der schwächeren Umsatz- und Ergebnisentwicklung offen.

    Maternus-Kliniken AG: Abweichung bei Umsatz & EBITDA 2025 von Prognose
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    • Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 am 19.03.2026 durch die Maternus-Kliniken AG.
    • Mitteilung über voraussichtliche Abweichungen von der im Geschäftsbericht 2024 für das Geschäftsjahr 2025 kommunizierten Prognose (Konzernumsatz und Konzern-EBITDA).
    • Prognose Umsatzerlöse 2025: mindestens EUR 131,2 Mio.; tatsächlich ermittelte Umsatzerlöse vor Abschlussprüfung: ca. EUR 118,0 Mio.
    • Prognose Konzern-EBITDA 2025: moderat über dem Wert von EUR 10,3 Mio. (2024); tatsächlich ermitteltes Konzern-EBITDA vor Abschlussprüfung: rund EUR 3,0 Mio.
    • Ursachen: ausgebliebene Auslastungssteigerung (insbesondere Rehabilitation), unzureichende Anpassung des Personaleinsatzes und einmalige Rückstellungen für Betriebsschließungen, die das EBITDA zusätzlich belasteten.
    • Angaben beruhen auf vorläufigen Zahlen vor Beendigung der Jahresabschlussprüfung; mitteilende Person / Kontakt: Mario Ruano‑Wohlers (Vorstand).


    Maternus-Kliniken

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