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    Infineon partners with Zenergize to enable India-designed power-electronics for the country's energy transition (FOTO)

    Infineon partners with Zenergize to enable India-designed power-electronics for the country's energy transition (FOTO)
    Foto: Sven Hoppe - dpa
    New Delhi, India (ots) -

    - Infineon's advanced wide-bandgap semiconductors and microcontroller platforms
    to support Zenergize in building cutting-edge solar inverters, EV fast
    chargers, and energy-storage systems
    - Partnership advances India's path to technology self-reliance by enabling
    domestic design and manufacturing of high-performance power-electronics

    Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), a global leader in
    semiconductor solutions for power systems and IoT, today announced a strategic
    technology partnership with Zenergize, an emerging Indian power-electronics
    company designing and manufacturing high-performance solutions for the solar, EV
    charging, and clean-energy sectors. This announcement was made at Bharat
    Electricity Summit (BES) 2026 at Yashobhoomi, New Delhi.

    The partnership reinforces Infineon's commitment to supporting India's
    energy-transition goals and empowering domestic innovation. With nearly 30 years
    of presence in India and over 2,500 employees across four sites, Infineon brings
    both global technology leadership and deep local commitment.

    Enabling Indian innovation with globally proven technology

    Under the partnership, Infineon will provide its advanced wide-bandgap (WBG)
    power semiconductors, including silicon carbide (SiC) technology, along with
    application engineering support for system-level integration. The collaboration
    is focused on product and technology integration and does not involve a joint
    venture.

    Infineon's SiC technology delivers higher energy-conversion efficiency, lower
    power losses, and greater power density compared to conventional silicon-based
    solutions. For India, this means solar inverters that harvest more energy, EV
    chargers that are faster and more reliable, and energy-storage systems that
    operate with greater efficiency, even under the country's most demanding
    environmental conditions.

    Jens Reinstaedt, Vice President Application Management Industrial &
    Infrastructure, Infineon Technologies said. "India's energy-transition ambitions
    are among the most significant in the world, and Infineon is committed to being
    a long-term technology partner in this journey. As the number one in power
    semiconductors, we master all relevant materials - silicon, silicon carbide, and
    gallium nitride - and deliver complete system solutions from power switches and
    gate drivers to microcontrollers, sensors, and connectivity. This enables
    partners like Zenergize to build more efficient, compact, and reliable
    power-electronics products, optimized for India's demanding operating
    conditions."

    "Access to Infineon's globally proven semiconductor technology, combined with
    our understanding of Indian operating conditions, positions us to build products
    that are truly designed in India for India and eventually for the world," said
    Veer Karan Goyal, Founder & CTO, Zenergize.

    Contributing to India's self-reliance in critical technology

    India is investing heavily in renewable energy, electric mobility, and
    distributed power infrastructure. National programmes such as PM Surya Ghar Muft
    Bijli Yojana, combined with rapid growth in EV charging and commercial-scale
    energy storage, are creating significant demand for domestically designed
    power-electronics systems.

    Infineon recognizes that India's journey toward becoming a Viksit Bharat
    requires strong domestic technology capabilities. By partnering with companies
    like Zenergize, Infineon is actively contributing to India's indigenous
    power-electronics ecosystem strengthening system-level technologies from India
    while ensuring products meet global performance standards.

    To see Infineon's solutions for the power industry, visit Infineon at booth 2E21
    at Bharat Electricity Summit (BES) 2026, Yashobhoomi, New Delhi from 19-21
    March, 2026.

    About Infineon

    Infineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems and
    IoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products and
    solutions. The Company had around 57,000 employees worldwide (end of September
    2025) and generated revenue of about EUR14.7 billion in the 2025 fiscal year
    (ending 30 September). Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange
    (ticker symbol: IFX) and in the USA on the OTCQX International over-the-counter
    market (ticker symbol: IFNNY).

    Further information is available at http://www.infineon.com

    About Zenergize

    Zenergize is a pioneering Indian OEM in power electronics, focused on
    engineering advanced, AI-integrated hardware solutions for EV and renewable
    energy sectors. Backed by strong in-house R&D, Zenergize is committed to
    building resilient, locally manufactured alternatives for India's energy
    infrastructure. http://www.zenergize.in/

    Media contact:

    Lokesh Dhamija
    E-Mail: mailto:lokesh.dhamija@infineon.com

    Additional content: http://presseportal.de/pm/17888/6239261
    OTS: Infineon Technologies AG
    ISIN: DE0006231004
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 37,76 auf Tradegate (19. März 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -10,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 48,45 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +7,63 %/+39,92 % bedeutet.




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