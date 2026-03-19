Infineon partners with Zenergize to enable India-designed power-electronics for the country's energy transition (FOTO)
- Infineon's advanced wide-bandgap semiconductors and microcontroller platforms
to support Zenergize in building cutting-edge solar inverters, EV fast
chargers, and energy-storage systems
- Partnership advances India's path to technology self-reliance by enabling
domestic design and manufacturing of high-performance power-electronics
Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY), a global leader in
semiconductor solutions for power systems and IoT, today announced a strategic
technology partnership with Zenergize, an emerging Indian power-electronics
company designing and manufacturing high-performance solutions for the solar, EV
charging, and clean-energy sectors. This announcement was made at Bharat
Electricity Summit (BES) 2026 at Yashobhoomi, New Delhi.
The partnership reinforces Infineon's commitment to supporting India's
energy-transition goals and empowering domestic innovation. With nearly 30 years
of presence in India and over 2,500 employees across four sites, Infineon brings
both global technology leadership and deep local commitment.
Enabling Indian innovation with globally proven technology
Under the partnership, Infineon will provide its advanced wide-bandgap (WBG)
power semiconductors, including silicon carbide (SiC) technology, along with
application engineering support for system-level integration. The collaboration
is focused on product and technology integration and does not involve a joint
venture.
Infineon's SiC technology delivers higher energy-conversion efficiency, lower
power losses, and greater power density compared to conventional silicon-based
solutions. For India, this means solar inverters that harvest more energy, EV
chargers that are faster and more reliable, and energy-storage systems that
operate with greater efficiency, even under the country's most demanding
environmental conditions.
Jens Reinstaedt, Vice President Application Management Industrial &
Infrastructure, Infineon Technologies said. "India's energy-transition ambitions
are among the most significant in the world, and Infineon is committed to being
a long-term technology partner in this journey. As the number one in power
semiconductors, we master all relevant materials - silicon, silicon carbide, and
gallium nitride - and deliver complete system solutions from power switches and
gate drivers to microcontrollers, sensors, and connectivity. This enables
partners like Zenergize to build more efficient, compact, and reliable
power-electronics products, optimized for India's demanding operating
conditions."
"Access to Infineon's globally proven semiconductor technology, combined with
our understanding of Indian operating conditions, positions us to build products
that are truly designed in India for India and eventually for the world," said
Veer Karan Goyal, Founder & CTO, Zenergize.
Contributing to India's self-reliance in critical technology
India is investing heavily in renewable energy, electric mobility, and
distributed power infrastructure. National programmes such as PM Surya Ghar Muft
Bijli Yojana, combined with rapid growth in EV charging and commercial-scale
energy storage, are creating significant demand for domestically designed
power-electronics systems.
Infineon recognizes that India's journey toward becoming a Viksit Bharat
requires strong domestic technology capabilities. By partnering with companies
like Zenergize, Infineon is actively contributing to India's indigenous
power-electronics ecosystem strengthening system-level technologies from India
while ensuring products meet global performance standards.
To see Infineon's solutions for the power industry, visit Infineon at booth 2E21
at Bharat Electricity Summit (BES) 2026, Yashobhoomi, New Delhi from 19-21
March, 2026.
About Infineon
Infineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems and
IoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products and
solutions. The Company had around 57,000 employees worldwide (end of September
2025) and generated revenue of about EUR14.7 billion in the 2025 fiscal year
(ending 30 September). Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange
(ticker symbol: IFX) and in the USA on the OTCQX International over-the-counter
market (ticker symbol: IFNNY).
Further information is available at http://www.infineon.com
About Zenergize
Zenergize is a pioneering Indian OEM in power electronics, focused on
engineering advanced, AI-integrated hardware solutions for EV and renewable
energy sectors. Backed by strong in-house R&D, Zenergize is committed to
building resilient, locally manufactured alternatives for India's energy
infrastructure. http://www.zenergize.in/
Media contact:
Lokesh Dhamija
E-Mail: mailto:lokesh.dhamija@infineon.com
Additional content: http://presseportal.de/pm/17888/6239261
OTS: Infineon Technologies AG
ISIN: DE0006231004
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 37,76 auf Tradegate (19. März 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -10,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 48,45 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +7,63 %/+39,92 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Bericht von der ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Infineon Technologies AG, Neubiberg, am 19.02.2026 ab 10 Uhr im International Congress Center München (ICM ) der Messe München, Am Messesee 6
Nach fünf Jahren virtueller HVs fand nun wieder eine Präsenz-HV statt mit rund 1400 Aktionärinnen und Aktionären (Präsenz knapp 63 %).
Das auffällig plazierte Motto lautete: "Driving decarbonisation and digitalization.Together."
Die Versammlung verlief weitgehend entspannt unter der Leitung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats Dr. Herbert Diess.
Er erklärte, Infineon sei in sehr guten Händen und habe sich strategisch erfolgreich positioniert. Das Unternehmen habe gezielt in technologische Kompetenz investiert und seine Wettbewerbsfähigkeit weiter gestärkt.
Einen detaillierten Überblick und Ausblick gab CEO Jochen Hanebeck, dessen Vertrag vorzeitig bis Ende März 2032 verlängert wird.
Rund 56.000 Mitarbeitende entwickeln, produzieren und vertreiben bei Infineon Microcontroller, Halbleiter und Sensoren.
Bei Microcontrollern ist man sehr erfolgreich; der übrige Halbleiterbereich befindet sich in einer Schwächephase, auch wegen Preisdrucks aus China.
Als interessante Zukunftsfelder will Infineon Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) für softwaredefinierte Fahrzeuge und Robotik anbieten, und zwar mit generativer, agentischer und physischer KI. "Physisch" meint humanoide Roboter, die Infineon-Chips im Wert von 500 $ enthalten können. Zwei solcher menschenähnlicher Roboter wurden eindrucksvoll in Aktion präsentiert.
Für 2,5 Mrd $ wurde der Ethernet-Bereich des US-Unternehmens Marvell übernommen; Ethernet bietet schnelle und sichere Kommunikation. Von ams Osram wird derzeit das Portfolio an nicht-optischen Analog-/Mixed-Signal-Sensoren für 570 Mio € übernommen. Damit stärkt Infineon seine führende Position im Bereich der Sensoren für Automobil- und Industrieanwendungen
Die Ausrüstung von Hochleistungs-Rechenzentren, in denen laut CEO "Energie umgewandelt wird in Intelligenz", ist ein weiterer, vielversprechender Wachstumsmarkt. Von 2024 bis 2027 wird eine Verzehnfachung des Umsatzes mit Stromversorgungslösungen solcher Rechenzentren auf 2,5 Mrd € erwartet.
Ein einziger KI-Chip wird demnächst 4 kW elektrische Leistung verbrauchen, was ungefähr zwei Bügeleisen entspricht.
Aus der Zusammenarbeit mit Nvidia wird ein 800 Volt-Gleichspannungsnetz entstehen, aus dem die 12 V Bordspannung abgeleitet werden. "Autos werden zu lernenden Maschinen auf Rädern."
Infineon-Chips bestehen aus Silizium, Siliziumkarbid und Galliumnitrid; letzteres wird ab Juni in einer eigenen Fabrik in Dresden verarbeitet.
Auch CFO Dr. Sven Schneider erhält eine vorzeitige Vertragsverlängerung (bis Ende April 2032). Er erläuterte die Finanzen:
Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 betrug 14,662 Mio € (Vorjahr 14,955) bei einer Bruttomarge von 39,2 %.
Die Investitionen betrugen 2,094 Mrd (2,719), der Free Cash Flow bereinigt 1,803 Mrd, der ROCE 4,9 %, die Dividende das dritte Jahr in Folge 0,35 €.
Geopolitische Unsicherheiten, Zölle etc. mahnen zur Vorsicht bei Prognosen.
Es folgten mehere Frage- und Antwort-Runden bei einer Redezeitbeschränkung auf 12 Minuten
Alle Tagesordnungspunkte wurden angenommen.
Catering von "Feinkost Käfer". Die Frühstücks-Brezn und -Laugenstangen waren bald weg.
Mittags ähnlich: Als erstes waren die "veganen Spinatpflanzerln" alle, aber auch bei den Wienerle gab es lange Nachschubpausen und schließlich nichts mehr. Man habe mit weniger Besuchern gerechnet, so der Vorstand, der auf Nachfrage die Gesamtkosten der HV nannte: 1,8 Mio, davon Catering 130 T€ (incl. Fixkosten wie Infrastruktur/Küche, Personal, Geschirr/Besteck etc.). Trotz dieses üppigen Budgets verließ mancher hungrig die HV - ein Tiefpunkt der HV-Saison 2026.
Jedoch bei sehr guten Zahlen und einem positiven Ausblick geht da heuer mit Sicherheit noch mehr.
Es müsste halt die Konjunktur mal etwas in Schwung kommen!
E-Autoprämie wird sich positiv auf Infineon auswirken.
Bin jetzt seit dem Börsengang 1999 bei Infineon dabei und war seitdem noch nie so positiv gestimmt!
Infineon ist bei allen Megatrends und Zukunftsmärkten hervorragend aufgestellt, neue Werke gehen demnächst an den Start, Stromversorgung KI Rechenzentren ist ein riesen Thema.
Da ist Infineon Weltmarktführer.
Bei Robotik und Quantencomputing ist Infineon ebenfalls bestens vorbereitet.
Ich denke halt bei anziehender konjunktureller Nachfrage kann der Kurs schnell nach oben ziehen,siehe Siemens Energy z.B.!
Infineon haben viele unverständlicherweise noch nicht auf dem Schirm!!!
Etfs,Fonds etc. müssen dann auch kaufen!
Ich denke hier wetten schon einige auf ein starkes Jahr 2026 und positionieren sich.
Bin ebenfalls extrem positiv gestimmt,dass die Aktie nach 5 jähriger Seitwärtsbewegung 2026 endlich nach oben ausbrechen wird!
Kurse um die 50 Euro sollten Ende 2026 locker drin sein!