ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Deutsche-Telekom-Ziel auf 41,50 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel Deutsche Telekom auf 4150DE
- Europaeischer Telekomsektor seit Anfang 2024 stark
- Favoriten BT Group Bouygues Orange SES Tele2 Telia
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach 15 schwachen Jahren habe der europäische Telekomsektor seit Anfang 2024 doppelt so stark zugelegt wie der Gesamtmarkt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 sei relativ zum Markt bislang sogar die beste seit 24 Jahren. Der Sektor profitiere zwar vom unsicheren Umfeld mit dem Iran-Krieg sowie Sorgen im Privatkreditgeschäft und im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Er sehe die Telekombranche aber auch langfristig positiv. Seine Favoriten bleiben BT Group, Bouygues, Orange, SES, Tele2, Telia und Deutsche Telekom./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 32,43 auf Tradegate (19. März 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 161,41 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +8,56 %/+30,27 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 41,50 Euro
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--- Ich halte sie seit 2000, aber bei entsprechenden Anstieg müsste man sich mal trennen ---
Gleich drei Mal hatte Deutsche Telekom die Ziele für 2025 erhöht
– jetzt wurde geliefert. Anleger freuen sich über eine
Rekorddividende. Doch gleichzeitig erscheinen PLATOW die Ziele
für 2026 noch ausbaufähig, denn die Deutsche Telekom bleibe für
2026 zurückhaltend:
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https://www.platow.de/deutsche-aktien/deutsche-telekom-setzt-zu-realistische-ziele/
Hätten sie damals T-Mobile US verkauft wäre die Aktie heute bei 9€ oder so. Gut das der Verkauf damals nicht funktioniert hat.