JPMorgan hebt Deutsche-Telekom-Ziel auf 41,50 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 32,43 auf Tradegate (19. März 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 161,41 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +8,56 %/+30,27 % bedeutet.