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    AKTIE IM FOKUS

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    Kontron zeitweise schwer unter Druck - Management reagiert

    AKTIE IM FOKUS - Kontron zeitweise schwer unter Druck - Management reagiert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer beschwichtigenden Stellungnahme des Managements hat sich die Kontron -Aktie nach teils massiven Verlusten etwas erholt. Am Donnerstagnachmittag gab das Papier des Spezialisten für das Internet-der-Dinge (IoT) um 8,4 Prozent auf 19,68 Euro nach, während es am Morgen noch um rund 24 Prozent auf ein Tief seit November 2024 abgesackt war.

    Am Markt rätselten Händler und Analysten über die Gründe für den starken Kursdruck, denn es hatte weder unternehmensspezifische Nachrichten noch in den Markt gelangte negative Analystenkommentare gegeben.

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    Am Nachmittag reagierte das Management des österreichischen Technologiekonzerns und informierte, dass es seiner Auffassung nach für die Kursverwerfungen mit Blick auf die operative Geschäftsentwicklung keine Grundlage gebe. Zugleich will Kontron nun angesichts der geopolitischen Spannungen und Aktienkursschwankungen prüfen, ob davon profitiert werden kann. Dabei werde die kurzfristige Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms in Betracht gezogen.

    Aktienexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets verwies darauf, dass Technologiewerte allgemein unter Druck stünden, wobei er etwa auf Infineon und Aixtron hinwies, die zeitweise zwischen 7 und 8 Prozent eingebüßt hatten. Die überproportionalen Kursverluste bei Kontron erklärte er mit dem normalerweise deutlich weniger starken Handel dieser Papiere. "Der Notausgang für die Verkäufer dürfte zu eng geworden sein, wodurch sich der Druck verschärft hat. Zusätzlich wurden Stop-Loss-Limite gerissen und dynamisierten die Situation zusätzlich."

    Mit dem eigentlichen operativen Geschäft habe dies "oftmals nichts zu tun". Stärkere Verwerfungen bei kleineren Werten seien in Marktphasen wie der aktuellen nicht unüblich. "Sie zeigen jedoch die Risiken solcher Investments auf", erklärte Lipkow.

    Mit Blick auf die in einer Woche anstehenden Jahreszahlen erwarten Analysten keine größeren Überraschungen. Einer sagte, er sei zwar vorsichtiger, was die Umsätze von Kontron im vierten Quartal und dem Gesamtjahr betreffe, das operative Ergebnis (Ebitda) sollte jedoch den Erwartungen entsprechen./ck/lew/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 37,59 auf Tradegate (19. März 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -10,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 48,45 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +7,57 %/+39,84 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung, ob jüngste Produkt‑ und Partnerschaftsmeldungen (SiMa.ai‑KBox, HARAKAN Rugged‑Plattform mit 10‑Jahres‑Lifecycle) echte Umsatztreiber sind. Technisch wird ein Ausbruch aus dem Keil und ein Test der Unterstützung bei ~21,06€ (aktueller Kurs ~21,6€) befürchtet, mit Risiko für Anschlussverkäufe/Leerverkäufe. Insiderkäufe werden teils als positives Signal für den 26. März gewertet, andere bleiben skeptisch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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