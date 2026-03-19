AKTIE IM FOKUS
Kontron zeitweise schwer unter Druck - Management reagiert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer beschwichtigenden Stellungnahme des Managements hat sich die Kontron -Aktie nach teils massiven Verlusten etwas erholt. Am Donnerstagnachmittag gab das Papier des Spezialisten für das Internet-der-Dinge (IoT) um 8,4 Prozent auf 19,68 Euro nach, während es am Morgen noch um rund 24 Prozent auf ein Tief seit November 2024 abgesackt war.
Am Markt rätselten Händler und Analysten über die Gründe für den starken Kursdruck, denn es hatte weder unternehmensspezifische Nachrichten noch in den Markt gelangte negative Analystenkommentare gegeben.
Am Nachmittag reagierte das Management des österreichischen Technologiekonzerns und informierte, dass es seiner Auffassung nach für die Kursverwerfungen mit Blick auf die operative Geschäftsentwicklung keine Grundlage gebe. Zugleich will Kontron nun angesichts der geopolitischen Spannungen und Aktienkursschwankungen prüfen, ob davon profitiert werden kann. Dabei werde die kurzfristige Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms in Betracht gezogen.
Aktienexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets verwies darauf, dass Technologiewerte allgemein unter Druck stünden, wobei er etwa auf Infineon und Aixtron hinwies, die zeitweise zwischen 7 und 8 Prozent eingebüßt hatten. Die überproportionalen Kursverluste bei Kontron erklärte er mit dem normalerweise deutlich weniger starken Handel dieser Papiere. "Der Notausgang für die Verkäufer dürfte zu eng geworden sein, wodurch sich der Druck verschärft hat. Zusätzlich wurden Stop-Loss-Limite gerissen und dynamisierten die Situation zusätzlich."
Mit dem eigentlichen operativen Geschäft habe dies "oftmals nichts zu tun". Stärkere Verwerfungen bei kleineren Werten seien in Marktphasen wie der aktuellen nicht unüblich. "Sie zeigen jedoch die Risiken solcher Investments auf", erklärte Lipkow.
Mit Blick auf die in einer Woche anstehenden Jahreszahlen erwarten Analysten keine größeren Überraschungen. Einer sagte, er sei zwar vorsichtiger, was die Umsätze von Kontron im vierten Quartal und dem Gesamtjahr betreffe, das operative Ergebnis (Ebitda) sollte jedoch den Erwartungen entsprechen./ck/lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 37,59 auf Tradegate (19. März 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -10,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 48,45 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +7,57 %/+39,84 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5
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Alles spricht für eine Short-Attacke.
- Man hat sich ein extrem schwachen Allgemein-Markt ausgesucht
- Die Aktie wurde unter 20 Euro gedrückt wo bestimmt viele Kleinanleger ihren Stop liegen hatten.
- Dann schau mal : 60 Knock-Out-Produkte wurde gerissen---jeder Kursrückgang löste einen weiteren Knock-Out aus . Mit ein paar Stücken weiter draufgehauen --dann gibt bei einem solch kleinen Wert wie Kontron eine große Welle.
- Taktisch war der Zeitpunkt super für die LV gewählt, da auch unsere Beiden Insider nicht kaufen durften
- Ich sag schon mal voraus: Die LV-Quote ist stark zurückgegangen und in kurzer Zeit sehen wir wieder Kurse von über 22 Euro
- Mit Veröffentlichung der Zahlen nächste Woche dürfen auch Ennoconn und Niederhauser wieder kaufen...und die werden kaufen...haben ja bei Kursen um die 22 Euro gerade erst massiv gekauft...sollte der Kurs also niedriger stehen als 22 Euro, dann werden wir hier starke Käufe bekommen...
Ja..bitte verkauft und sucht euch was anderes, damit diese jammerei hier ein Ende hatBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
der treppenwitz des tages: