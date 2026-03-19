Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 16,78 auf Tradegate (19. März 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -11,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,75 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 756,27 Mio..

SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +2,04 %/+56,06 % bedeutet.