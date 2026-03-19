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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

    ANALYSE-FLASH - Warburg Research belässt SAF-Holland auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
    Foto: SAF Holland

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Gewinn je Aktie und Free Cashflow des Lkw-Zulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 16,78 auf Tradegate (19. März 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -11,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 756,27 Mio..

    SAF-HOLLAND zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +2,04 %/+56,06 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 26 Euro


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