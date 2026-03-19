AUTO1 Group Aktie weiter auf Talfahrt - 19.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die AUTO1 Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,01 % im Minus. Der Kursrückgang der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,01 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die AUTO1 Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -34,42 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -6,40 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,06 %. Im Jahr 2026 gab es für AUTO1 Group bisher ein Minus von -38,95 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,10 % geändert.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,40 % 1 Monat -12,06 % 3 Monate -34,42 % 1 Jahr -27,05 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,43 Mrd.EUR € wert.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.