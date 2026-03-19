Börsenstart USA - 19.03. - Dow Jones schwach -0,48 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 45.885,57 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +0,78 %, Salesforce +0,41 %, Cisco Systems +0,27 %, Walt Disney +0,12 %, Johnson & Johnson -0,17 %

Flop-Werte: Boeing -4,23 %, Sherwin-Williams -2,97 %, Caterpillar -2,31 %, Walmart -2,17 %, 3M -2,17 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.280,75 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +4,38 %, Western Digital +3,24 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,16 %, Atlassian Registered (A) +2,53 %, Roper Technologies +2,44 %

Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -4,29 %, Microchip Technology -3,60 %, Tesla -3,44 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,38 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,30 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:50) bei 6.587,34 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: APA Corporation +5,92 %, Expand Energy Corporation +4,74 %, Seagate Technology Holdings +4,38 %, Accenture Registered (A) +4,06 %, EQT +3,77 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -7,54 %, Freeport-McMoRan -6,31 %, International Paper -5,86 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -5,06 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -4,91 %