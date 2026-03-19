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    Softing AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 sorgen für Aufsehen

    Softing blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück: Umsatz und Ergebnis bleiben hinter den Erwartungen, während die Bilanzkennzahlen weitgehend stabil bleiben.

    Softing AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 sorgen für Aufsehen
    Foto: adobe.stock.com
    • Gesamtjahrumsatz 2025: 84,9 Mio. EUR (zuvor erwartet bis zu 90 Mio. EUR)
    • Konzernergebnis (EBIT) 2025: −5,5 Mio. EUR, belastet durch deutlich geringere aktivierte Eigenleistungen und Verschiebungen bei Schlüsselkunden (vorher erwartete Spanne: −1,5 bis −2,5 Mio. EUR); aktivierte Eigenleistungen wurden um 2,6 Mio. EUR reduziert
    • Operatives EBIT: −0,2 Mio. EUR (zuvor prognostiziert 1,0–1,5 Mio. EUR)
    • Bilanzkennzahlen: Eigenkapitalquote nahezu unverändert bei 49,8% (Vj. 49,5%); liquide Mittel gesunken auf 6,2 Mio. EUR (Vj. 9,3 Mio. EUR)
    • Finanzmanagement: Netto-Tilgung von Darlehen in Höhe von 4,3 Mio. EUR; Eigenkapital durch Kapitalerhöhung um 3,2 Mio. EUR gestärkt
    • Vollständiger Geschäftsbericht 2025 steht ab 27.03.2026 auf www.softing.com zur Verfügung

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Softing ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von Softing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,72 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,7800EUR das entspricht einem Minus von -1,07 % seit der Veröffentlichung.


    Softing

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