BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Dass der Ölkonzern mit dem Verkauf einer Raffinerie in Gelsenkirchen das Kostensparziel um eine Milliarde US-Dollar erhöht habe, sei bemerkenswert, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es belege auch, wie notwendig Fortschritt bei der Straffung des Konzernportfolios seien./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,98 % und einem Kurs von 6,733EUR auf Tradegate (19. März 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,5
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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