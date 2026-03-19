BARCLAYS stuft Ionos auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ionos nach endgültigen Zahlen und einem Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Es habe nach der Veröffentlichung von Eckdaten und Zielvorgaben für 2026 im Dezember keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Sarah Roberts in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahl neuer Kunden des Anbieters von Internetdiensten sei stark./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,28 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Tradegate (19. März 2026, 16:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sarah Roberts

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

