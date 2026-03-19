    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Applied Intuition liefert sein Flaggschiff-Datenverarbeitungsprogramm an die US-Marine

    Als Teil von PAE RAS ist DECK ein Eckpfeiler des umfassenderen „Warfighting Data Ecosystem" der US-Marine

    SUNNYVALE, Kalifornien, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., das führende Unternehmen im Bereich der physikalischen KI, gab heute bekannt, dass es die erste groß angelegte Datenplattform der US-Marine, das „Data Edge Collection Kit"-Programm, ausgeliefert hat, um die Infrastruktur für die rasche Einführung autonomer Systeme bereitzustellen. DECK, ein Programm im Rahmen des „Portfolio Acquisition Executive Robotic and Autonomous Systems" (PAE RAS) der US-Marine, ermöglicht die Erfassung von Edge-Daten für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen für das Department of War (DOW).

    Sensor- und Missionsdaten sind für die Bereitstellung serienreifer KI- und autonomer Systeme von entscheidender Bedeutung. Das DOW hat in der Vergangenheit zu wenig in die Infrastruktur investiert, die für die Datenerfassung aus operativen Umgebungen erforderlich ist. Dies hat dazu geführt, dass es nicht in der Lage war, KI-Systeme mit der Geschwindigkeit weiterzuentwickeln, die notwendig ist, um in einer Ära der softwaregesteuerten Kriegsführung zu bestehen und zu siegen – einer Ära, in der die Geschwindigkeit der Anpassung von Waffen, Sensoren und Plattformen über Sieg oder Niederlage entscheidet. Infolgedessen stützen sich die Prototypen autonomer und halbautonomer Systeme der US-Marine auf veraltete, manuelle Verfahren, um Ziele zu identifizieren, Bedrohungen einzuschätzen und Angriffe zu veranlassen. Dies führt zu einer verlangsamten Entscheidungsfindung und einer eingeschränkten Wirksamkeit kritischer Kill-Chains in umkämpften maritimen Umgebungen.

    DECK adressiert diese Lücke direkt, indem es KI am Netzwerkrand einsetzt, um Tausende von Stunden an Betriebsdaten zu erfassen und Software-Updates zügig bereitzustellen, die die Systemgenauigkeit verbessern und gleichzeitig die Arbeitsbelastung des Bedienpersonals verringern. Im Zuge der Einrichtung des PAE RAS durch die US-Marine ist DECK ein entscheidender Faktor für die Umsetzung von Missionen, der den Einsatz autonomer Systeme im gesamten Einsatzgebiet ermöglicht.

    „Das Kriegsschiff der Zukunft ist softwaredefiniert, und DECK ist ein Eckpfeiler dieser Vision für die US-Marine", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und Geschäftsführer von Applied Intuition. „DECK verwandelt Schiffe in datengenerierende, sich ständig verbessernde Plattformen und verschafft dem DOW eine echte Datenplattform auf See – und nicht nur ein weiteres punktuelles System. Auf diese Weise wird KI in operativer Geschwindigkeit für die Flotte bereitgestellt."

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Applied Intuition liefert sein Flaggschiff-Datenverarbeitungsprogramm an die US-Marine Als Teil von PAE RAS ist DECK ein Eckpfeiler des umfassenderen „Warfighting Data Ecosystem" der US-MarineSUNNYVALE, Kalifornien, 19. März 2026 /PRNewswire/ - Applied Intuition, Inc., das führende Unternehmen im Bereich der physikalischen KI, gab …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     