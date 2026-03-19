Applied Intuition liefert sein Flaggschiff-Datenverarbeitungsprogramm an die US-Marine

SUNNYVALE, Kalifornien, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. , das führende Unternehmen im Bereich der physikalischen KI, gab heute bekannt, dass es die erste groß angelegte Datenplattform der US-Marine, das „Data Edge Collection Kit"-Programm, ausgeliefert hat, um die Infrastruktur für die rasche Einführung autonomer Systeme bereitzustellen. DECK, ein Programm im Rahmen des „Portfolio Acquisition Executive Robotic and Autonomous Systems" (PAE RAS) der US-Marine, ermöglicht die Erfassung von Edge-Daten für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen für das Department of War (DOW).

Sensor- und Missionsdaten sind für die Bereitstellung serienreifer KI- und autonomer Systeme von entscheidender Bedeutung. Das DOW hat in der Vergangenheit zu wenig in die Infrastruktur investiert, die für die Datenerfassung aus operativen Umgebungen erforderlich ist. Dies hat dazu geführt, dass es nicht in der Lage war, KI-Systeme mit der Geschwindigkeit weiterzuentwickeln, die notwendig ist, um in einer Ära der softwaregesteuerten Kriegsführung zu bestehen und zu siegen – einer Ära, in der die Geschwindigkeit der Anpassung von Waffen, Sensoren und Plattformen über Sieg oder Niederlage entscheidet. Infolgedessen stützen sich die Prototypen autonomer und halbautonomer Systeme der US-Marine auf veraltete, manuelle Verfahren, um Ziele zu identifizieren, Bedrohungen einzuschätzen und Angriffe zu veranlassen. Dies führt zu einer verlangsamten Entscheidungsfindung und einer eingeschränkten Wirksamkeit kritischer Kill-Chains in umkämpften maritimen Umgebungen.

DECK adressiert diese Lücke direkt, indem es KI am Netzwerkrand einsetzt, um Tausende von Stunden an Betriebsdaten zu erfassen und Software-Updates zügig bereitzustellen, die die Systemgenauigkeit verbessern und gleichzeitig die Arbeitsbelastung des Bedienpersonals verringern. Im Zuge der Einrichtung des PAE RAS durch die US-Marine ist DECK ein entscheidender Faktor für die Umsetzung von Missionen, der den Einsatz autonomer Systeme im gesamten Einsatzgebiet ermöglicht.

„Das Kriegsschiff der Zukunft ist softwaredefiniert, und DECK ist ein Eckpfeiler dieser Vision für die US-Marine", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und Geschäftsführer von Applied Intuition. „DECK verwandelt Schiffe in datengenerierende, sich ständig verbessernde Plattformen und verschafft dem DOW eine echte Datenplattform auf See – und nicht nur ein weiteres punktuelles System. Auf diese Weise wird KI in operativer Geschwindigkeit für die Flotte bereitgestellt."