    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ex-RKI-Chef dankt Mehrheit für Unterstützung in Pandemie

    Für Sie zusammengefasst
    • Unzureichende Datenlage verursachte Verunsicherunge
    • Verbesserung der Gesundheitsdaten Infrastruktur zu
    • Ressourcen der Stiko Geschaeftsstelle unzureichend
    Ex-RKI-Chef dankt Mehrheit für Unterstützung in Pandemie
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der damalige Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat ein gemischtes Fazit zum deutschen Krisenmanagement in der Corona-Pandemie gezogen. Eine unzureichende Datenlage etwa zur Krankheitslast habe zur Verunsicherung der Bevölkerung in Deutschland beigetragen, sagte Wieler in einer Anhörung der Enquete-Kommission des Bundestags zur Aufarbeitung der Gesundheitskrise.

    Ausdrücklich dankte Wieler "der großen Mehrheit" in Deutschland, "deren kontinuierliche Unterstützung die Eindämmung der Covid-19-Pandemie erst ermöglicht hat". Anfangs sei die Unterstützung "außerordentlich groß" gewesen. Aber: "Die Unterstützung der Bevölkerung ließ im Laufe der Pandemie nach", so Wieler.

    Warum Vertrauen nachließ

    Der frühere RKI-Präsident machte auf mögliche Gründe aufmerksam. So habe man zwar gewusst, dass die Impfungen weltweit Millionen Todesfälle verhinderten. Zahlen zur Wirksamkeit der Impfungen in Deutschland hätten mangels ausreichender Daten aber erst mit Verzögerung vorgelegt werden können, sagte Wieler. "Dies verzögerte wichtige Erkenntnisse im Inland und sorgte für Unsicherheit."

    Der ehemalige RKI-Chef sagte: "Die Pandemie hat wichtige Lernprozesse angestoßen." Ausgebaut werden sollten der öffentliche Gesundheitsdienst sowie die Kapazitäten des RKI und der anderen zentralen Einrichtungen, forderte der Professor am Hasso-Plattner-Institut. Für Wieler wichtig: eine "Verbesserung der Gesundheitsdaten-Infrastruktur". Diese Informationen müssten in viel stärkerem Maß automatisiert fließen sowie - "ohne exzessiven Datenschutz" - verknüpft und ausgewertet werden können. Dies sei wichtig für ein besseres Krisenmanagement. "Das ist aber auch Grundlage für gesellschaftliches Vertrauen", mahnte Wieler. Hierfür fehlten noch finanzielle, technische und gesetzliche Voraussetzungen.

    Stiko-Chef: Ressourcen nicht ausreichend

    Auch der Intensivmediziner Christian Karagiannidis mahnte besser nutzbare und automatisierte Daten an. Nutzen aus den damals entwickelten Maßnahmen ziehe man heute etwa beim Abwassermonitoring, bei dem Viruslast in Abwasser gemessen wird.

    Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Reinhard Berner, hob die Rolle des unabhängigen Gremiums hervor, das im Lauf der Pandemie 25 Empfehlungen veröffentlicht habe. Er wies darauf hin, dass die Ressourcen der Stiko-Geschäftsstelle für einen Pandemiefall nicht ausreichend seien. Stärker berücksichtigt werden müssten Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen.

    Der Toxikologe Helmut Sterz machte deutlich, dass er damalige Studien zu Corona-Impfstoffen als unzureichend einschätzt. Die Sicherheit der Vakzine sei nur "vorgetäuscht" worden. Die Infektiologin Maria Vehreschild kritisierte aus ihrer Sicht teils suboptimale Bedingungen für Forschungsbereiche, die für Gesundheit und Pandemiebekämpfung zentral seien./bw/sam/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Ex-RKI-Chef dankt Mehrheit für Unterstützung in Pandemie Der damalige Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat ein gemischtes Fazit zum deutschen Krisenmanagement in der Corona-Pandemie gezogen. Eine unzureichende Datenlage etwa zur Krankheitslast habe zur Verunsicherung der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     