Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.03.2026

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wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist gemischt. Langfristig bullische Impulse durch RCH 155-Verträge (OCCAR), SAFÉ-Förderung in Rumänien und EU-Kooperationen; gleichzeitig Skepsis wegen hoher Bewertung und möglicher Verzögerungen bei Großaufträgen. Daytrader-/Short-Sentiment dominiert kurzfristig. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: unbekannt.