Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Vonovia
Tagesperformance: -8,75 %
Tagesperformance: -8,75 %
Platz 1
Performance 1M: -18,70 %
Performance 1M: -18,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum zu Vonovia zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment: starke Unterbewertung (NTA-Discount >50%) und Aufwärts-Potenzial (Ziele 28–30 Euro) stehen skeptischen Makro-/Verschuldungs-Bedenken gegenüber. Kursnotiz ca. 21–22 Euro; 14-Tage-Entwicklung überwiegend seitwärts, ca. 20,5–22 Euro. Dividenden-Erhöhung wird genannt; EPRA-NTA-Daten werden diskutiert. Fokus auf fundamentale/technische Aspekte, persönliche Inhalte ignoriert.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -4,98 %
Tagesperformance: -4,98 %
Platz 2
Performance 1M: -20,05 %
Performance 1M: -20,05 %
Continental
Tagesperformance: -4,75 %
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 3
Performance 1M: -21,19 %
Performance 1M: -21,19 %
Commerzbank
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 4
Performance 1M: -4,50 %
Performance 1M: -4,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Auf wallstreetonline-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Commerzbank gemischt. Kursbewegungen der letzten 14 Tage: ca. 28–31,5 EUR; KO-Nachkäufe um 31 EUR, KO-Level 28 €/25,6 €. UniCredit-Angebot (~31,5 €) dient als Orientierung. Einige erwarten bei einem finalen Übernahmeangebot weiteres Aufwärts-Potenzial, andere warnen vor weiterer Volatilität durch geopolitische Risiken.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,93 %
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 5
Performance 1M: -20,77 %
Performance 1M: -20,77 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 6
Performance 1M: -4,87 %
Performance 1M: -4,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist gemischt. Langfristig bullische Impulse durch RCH 155-Verträge (OCCAR), SAFÉ-Förderung in Rumänien und EU-Kooperationen; gleichzeitig Skepsis wegen hoher Bewertung und möglicher Verzögerungen bei Großaufträgen. Daytrader-/Short-Sentiment dominiert kurzfristig. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: unbekannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 7
Performance 1M: -9,09 %
Performance 1M: -9,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigen die Inhalte eine gemischte, sachliche Sicht: Die letzten 14 Tage waren volatil mit Abwärtsdruck durch geopolitische Unsicherheit (Iran). Nervöse Anleger, aber auch Hinweise auf Fundamentales wie Wasserstoff-/Brennstoffzellen-Potenzial und Auftragszuwächse. Einige bullisch mit Ziel ca. 200 € Ende 2026; andere warnen vor weiterer Schwankung. Beitrag 1 enthält 'Keine Empfehlung!!!'.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 8
Performance 1M: -13,06 %
Performance 1M: -13,06 %
Airbus
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 9
Performance 1M: -19,24 %
Performance 1M: -19,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Airbus ist überwiegend bearisch mit Erwartung weiterer Verluste. Kursziele 140–160 €, Abwärtsprognosen von 5–10% in der nächsten Woche. P&W-Abhängigkeit wird kritisiert; Lieferantenwechsel zu RR/GE wird diskutiert. Einige posten fundamentale Stärken (Auftragsbücher) und Nachkaufchancen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
BASF
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 10
Performance 1M: -3,57 %
Performance 1M: -3,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Im wallstreetONLINE-Forum ist BASF-Sentiment gemischt. Angebotsknappheit bei Düngemitteln und Höchstpreise bei Ammoniak/Stickstoff könnten Margen stützen, doch steigende Feedstock- und Energiekosten belasten. China als wichtiger Mittelfaktor, Haber-Bosch-Lieferketten relevant. Einige Anleger planen Käufe unter 40 €, andere bleiben vorsichtig. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 11
Performance 1M: -14,25 %
Performance 1M: -14,25 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 12
Performance 1M: -16,30 %
Performance 1M: -16,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
Im wallstreetONLINE-Forum zu Heidelberg Materials zeigt sich gemischtes Sentiment: charttechnisch Abwärtsdruck und Trendbruch; 172-Unterstützung gefallen, bei Unterschreitung von 160 droht 145. Fundament: KGV ca. 12; 2026 EPS ca. 13,50 – günstig. Insiderkauf: Vorstand Aldach erwarb 100 Aktien zu 161,90 EUR. Insgesamt eher bärisch im Chart, positiv durch Fundament/Insider-Aktivität.
BMW
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 13
Performance 1M: -16,63 %
Performance 1M: -16,63 %
adidas
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 14
Performance 1M: -12,97 %
Performance 1M: -12,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
wallstreetONLINE-Forum: Kurs aktuell ca. 125 €, vorher knapp 150 €; ca. -17% in 14 Tagen. UBS belässt Adidas bei Buy mit Ziel 219 €. DAX steigt, Adidas fällt. Reddit-Gerücht einer Übernahme; Tradegate-Charts; mögliche neue EQS. Sentiment insgesamt vorsichtig bis moderat bullisch; Aufwärtsimpuls unklar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 15
Performance 1M: -15,04 %
Performance 1M: -15,04 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,05 %
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 16
Performance 1M: -11,84 %
Performance 1M: -11,84 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 17
Performance 1M: -2,04 %
Performance 1M: -2,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Daimler Truck Holding
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Daimler Truck Holding ist gemischt. Positiv wirken Orderplus (Beitrag 5) und der Elektrifizierungs-Trend (Beitrag 1). Dabei belasten Dividenden-Diskussionen und Gewinnrückgang (Beiträge 4, 6, 9) die Bewertung. Ein Kursanstieg trotz schlechter Zahlen (Beitrag 2) deutet auf vorsichtige spekulative Kauflaune. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: numerisch nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Daimler Truck Holding eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 66,67%
|PUT: 33,33%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 33,33 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte