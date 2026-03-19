Lieferketten der Rüstungsindustrie absichern

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht Schwachstellen in den Lieferketten und der Versorgungssicherheit von Rüstungsunternehmen. "Wir müssen wegkommen von starken Abhängigkeiten von wenigen Lieferanten. Wir brauchen Klarheit über die Bedarfe an Rohstoffen. Wir brauchen Klarheit über die Lieferketten", sagte der SPD-Politiker nach einem Industriedialog im Bundeswirtschaftsministerium.

Dabei sei auch über die Lieferketten gesprochen worden. Pistorius sagte, dies sei eines der wichtigsten Themen überhaupt, um handlungsfähig zu sein, nicht nur in der Rüstungs- und Sicherheitsindustrie, sondern insgesamt für die deutsche Industrie. Es müsse Wege für Ersatz geben, wenn Glieder aus der Lieferkette herausgerissen würden und zudem auch höhere Lagerbestände, um durchhaltefähig zu sein.