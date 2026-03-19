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    Finexity: Hohes Skalierungspotenzial

    Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die Finexity AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 72,00 Euro noch deutliches Potenzial für die Aktie. Das Fintech-Unternehmen betreibt eine digitale Plattform für die Emission von tokenisierten Wertpapieren, bei der klassische Vermögenswerte wie Anleihen, Fonds oder Aktien digital auf einer Blockchain abgebildet werden.
    Nach Darstellung der Analysten verbinde Finexity mehrere Funktionen in einem integrierten Modell. Das Unternehmen strukturiere Investmentprodukte, bringe diese als digitale Wertpapiere an den Markt und ermögliche anschließend den Handel über eine eigene Plattform. Für Anleger biete sich so der Zugang zu privaten Märkten, die bisher häufig nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Für 2026 erwarte das Analystenteam bei einem Umsatz von 9,62 Mio. Euro ein EBITDA von -3,53 Mio. Euro sowie ein Nettoergebnis von -3,75 Mio. Euro. Die negative Profitabilität reflektiere eine bewusst vorgezogene Investitionsstrategie. Der Ausbau der technologischen Infrastruktur, die regulatorische Weiterentwicklung sowie der personelle Aufbau im Vertrieb und im Capital-Markets-Bereich führe kurzfristig zu einer hohen Fixkostenbasis, die auf deutlich höhere zukünftige Volumina ausgelegt sei. Der operative Wendepunkt werde im Modell von GBC 2028 erreicht. Auf Basis eines DCF-Modells ermitteln die Analysten einen fairen Wert von 72,00 € je Aktie und vergeben das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.03.2026, 16:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 10:00 Uhr fertiggestellt und 19.03.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://content.finexity.com/hubfs/documents/finexity-group/Analyst-Coverage/FINEXITY-Group_IC_GBC-Research_DE_202600318.pdf
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 45,15EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 72,00 EUR



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