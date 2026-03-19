Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
IONOS Group
Tagesperformance: +8,71 %
Tagesperformance: +8,71 %
Platz 1
Performance 1M: +3,15 %
Performance 1M: +3,15 %
Kontron
Tagesperformance: -6,71 %
Tagesperformance: -6,71 %
Platz 2
Performance 1M: -30,55 %
Performance 1M: -30,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Kontron-Sentiment: volatile Kursbewegung, Shortattacken-Debatten und charttechnische Relevanz eines Keils. Insiderkäufe von Ennoconn (bis 23,15 €; jüngst 23,47 € – 75.000 Stück). Rückkauf-Option wird geprüft; Zahlen am 26. März könnten Impuls geben. ARK-Szenarien als Treiber; Diskussionen zu Unter-20- bzw. 20–25-€-Bereichen. 14-Tage-Prozentsatz fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -5,46 %
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 3
Performance 1M: -20,05 %
Performance 1M: -20,05 %
1&1
Tagesperformance: +5,35 %
Tagesperformance: +5,35 %
Platz 4
Performance 1M: -9,60 %
Performance 1M: -9,60 %
Nemetschek
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 5
Performance 1M: +2,35 %
Performance 1M: +2,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich überwiegend optimistisches Anleger-Sentiment zu Nemetschek. Fokus liegt auf Wachstum, KI/digitalen Zwillingen, Kundennutzen und steigender Dividende (0,68 EUR 2025; ca. 24% Erhöhung) sowie langfristig höheren Gewinnen. Einige warnen vor Nebenwerte-Hype, bleiben aber positiv. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht mit einer konkreten Zahl genannt. Hinweis: Jahresfinanzbericht kommt; 712 Portfolio, 1.362 Watchlists.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 6
Performance 1M: +3,63 %
Performance 1M: +3,63 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,15 %
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 7
Performance 1M: +0,49 %
Performance 1M: +0,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Im wallstreetONLINE-Forum zu HENSOLDT dominiert ein sachliches Sentiment: Lieferketten/Aufträge (GaN-Teile mit UMS) und Ukraine-/Luftverteidigungs-Nachfrage treiben; KI-Systemlösungen gelten als Zukunftsperspektive. Politische Hürden (Nachrichten-Sperre, Staatsblockaden) belasten. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt. Jefferies sieht Buy, Kursziel 90 Euro. Boden um 70 Euro; 90-Euro-Widerstand; BlackRock-Beteiligung könnte Impuls geben.
United Internet
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 8
Performance 1M: -6,63 %
Performance 1M: -6,63 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 9
Performance 1M: +8,11 %
Performance 1M: +8,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Siltronic gemischt: Eine Erholung ab ca. 60€ wird diskutiert, unter 50€ gilt als kritisch. Kursziele liegen bei Jefferies ~70€ und 83€ (Potenzial ca. 43%). Einige sehen auch Short-Squeeze-Potenzial bis ca. 100€ bei Durchbruch von 70€. KI-/Wafer-Nachfrage (200/300 mm) wird als unterstützend genannt; fundamentale/technische Entwicklung bleibt volatil.
Ottobock
Tagesperformance: -2,67 %
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 10
Performance 1M: -9,27 %
Performance 1M: -9,27 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 11
Performance 1M: +8,18 %
Performance 1M: +8,18 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 12
Performance 1M: -6,69 %
Performance 1M: -6,69 %
