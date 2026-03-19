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    Iran meldet 178 Festnahmen wegen Spionagevorwürfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Festnahmen und Beschlagnahmungen jetzt
    • Vorgeworfen Kontakte zu Agenten der USA und Israel
    • Bildmaterial sensibler Standorte weitergegeben nun
    Iran meldet 178 Festnahmen wegen Spionagevorwürfen
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der iranische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Kriegs 178 mutmaßliche Spione festgenommen. Ihnen würden "Vaterlandsverrat" sowie Kontakte zu Agenten der USA und Israels vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Mehr. Die Festgenommenen sollen demnach "Bildmaterial von sensiblen Standorten und Kontrollpunkten" an feindliche Geheimdienste weitergegeben haben, damit diese gezielt angegriffen werden.

    Zudem seien mehrere ausländische Staatsbürger in Gewahrsam genommen worden, hieß es weiter. Bei ihnen seien Waffen, Ortungsgeräte, spezielle Kommunikationsmittel sowie ausländische Währungen beschlagnahmt worden. Der Geheimdienst der Revolutionsgarden rief die Bevölkerung auf, Verdachtsmomente umgehend zu melden.

    Unabhängige Bestätigungen für die Angaben liegen nicht vor. Beobachter weisen darauf hin, dass Teheran in Kriegs- und Krisenzeiten regelmäßig über umfangreiche Festnahmen von mutmaßlichen Spionen berichtet./da/DP/men





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