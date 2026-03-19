Krones bekommt neuen Chef - Vertriebsvorstand übernimmt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 116,4 auf Tradegate (19. März 2026, 16:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -7,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,76 %.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd..

KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 165,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 187,00EUR was eine Bandbreite von +25,22 %/+61,49 % bedeutet.