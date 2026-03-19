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    Krones bekommt neuen Chef - Vertriebsvorstand übernimmt

    Für Sie zusammengefasst
    • Krones tauscht Vorstandschef Christoph Klenk ausAG
    • Thomas Ricker wird neuer Vorstandschef bei Krones1
    • Bulent Bayraktar und Reinhold Jung im VorstandNeus
    Krones bekommt neuen Chef - Vertriebsvorstand übernimmt
    Foto: Armin Weigel - dpa

    NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Krones tauscht zur kommenden Hauptversammlung den Vorstandschef aus. Der bisherige Vorstandschef Christoph Klenk mache im "besten gegenseitigen Einvernehmen" bereits mit Ablauf des 10. Juni Platz für das bisherige Vorstandsmitglied Thomas Ricker, teilte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Donnerstag in Neutraubling mit. Klenk war seit 2016 Chef des MDax -Unternehmens. Ricker gehört seit 2012 zum Vorstand und ist Vertriebschef. Der Aktienkurs sackte am Nachmittag ab. Die Verluste lagen zuletzt bei rund fünf Prozent.

    Zum 1. Juli treten nach der Entscheidung des Aufsichtsrats zwei weitere Manager in das Führungsgremium ein, Bülent Bayraktar für den Bereich Process and System Solutions sowie Reinhold Jung für das Ressort International Operations and Services./men/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,32 % und einem Kurs von 116,4 auf Tradegate (19. März 2026, 16:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um -7,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd..

    KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 165,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 187,00EUR was eine Bandbreite von +25,22 %/+61,49 % bedeutet.




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