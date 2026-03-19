VAPORESSO kündigt strategische Partnerschaft mit dem Argentinischen Fußballverband (AFA) an

SHENZHEN, China, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Vaping-Marke VAPORESSO hat eine strategische Partnerschaft mit dem Argentinischen Fußballverband (AFA) angekündigt. Die Vereinbarung bringt zwei Champions zusammen, die an der Spitze ihrer jeweiligen Bereiche stehen –im gleichen Geist und mit einer gemeinsamen Überzeugung: Move Beyond Ordinary. Die Partnerschaft ist mehr als nur eine Zusammenarbeit im Bereich Sportmarketing und spiegelt die kontinuierliche globale Expansion von VAPORESSO und seinen langfristigen Fokus auf technologiebasierte Innovationen wider.

Ein Vertreter von VAPORESSO wies darauf hin, dass die Partnerschaft eine starke Übereinstimmung zwischen dem Geist der Champions und dem Engagement des Unternehmens für Innovation und Spitzenleistungen widerspiegelt. „Genauso wie große Spieler jahrelang ihre Fähigkeiten verfeinern, bevor sie unter Druck maximale Kontrolle zeigen, hat VAPORESSO seine Marke durch nachhaltige Technologieentwicklung und Produktkompetenz aufgebaut. Diese Zusammenarbeit vereint Champions aus zwei verschiedenen Bereichen, aber mit demselben Glauben an das Streben nach Spitzenleistung. Wir hoffen, dass es mehr Menschen dazu inspiriert, Grenzen zu überschreiten und ihre eigenen Meisterschaftsmomente zu schaffen.

Die 1893 gegründete AFA ist einer der geschichtsträchtigsten Fußballverbände der Welt und mit drei FIFA-Weltmeistertiteln ein globales Kraftpaket. Im Laufe der Jahrzehnte hat der argentinische Fußball legendäre Ikonen wie Diego Maradona und Lionel Messi hervorgebracht, während die heutige Mannschaft die Weltöffentlichkeit mit ihrer technischen Brillanz, ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer Gelassenheit auf der Weltbühne in ihren Bann zieht. Der Geist hinter diesem Erfolg, der auf Disziplin, Entschlossenheit und ständigem Fortschritt beruht, hat den argentinischen Fußball lange Zeit geprägt.

„Wir freuen uns, VAPORESSO in der argentinischen Fußballfamilie willkommen zu heißen", erklärte der argentinische Fußballverband. „Als Branchenführer spiegelt das Engagement von VAPORESSO für Innovation und Spitzenleistungen viele der Werte wider, die auch unsere Teamkultur prägen. Wir glauben, dass diese Partnerschaft neue Erfahrungen für Fans auf der ganzen Welt schaffen und den Geist des argentinischen Fußballs mit einem größeren globalen Publikum teilen wird."