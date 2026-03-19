JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Martin Comtesse reagierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen heftigen Kursrutsch, den es an diesem Tag bei der Aktie gegeben hatte. Kontron habe darauf reagiert mit einer Mitteilung, dass es dafür keine operativen Gründe gebe. Auch der Termin für den Jahresbericht habe Ende März Bestand. Das Unternehmen prüfe nun, die Kurse über Aktienrückkäufe zu stützen./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,95 % und einem Kurs von 19,82EUR auf Tradegate (19. März 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

