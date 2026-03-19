BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Bei der Mobilfunktochter 1&1 habe das operative Ergebnis (Ebitda) unter Roaming-Kosten gelitten, doch bei dem Mutterkonzern habe dieses knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ganesha Nagesha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass Übernahmefantasie bei 1&1 und United Internet im Fokus bleibt. Eine Konsolidierung am deutschen Telekom-Markt bleibe ein glaubwürdiges Ergebnis./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 26,44EUR auf Tradegate (19. März 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ganesha Nagesha

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00 € , was einem Rückgang von -5,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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