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    PLANOPTIK AG: Vorläufige 2025-Zahlen & Ausblick – Jetzt mehr erfahren

    PLANOPTIK blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück, setzt jedoch mit klaren Wachstumsimpulsen und neuen Serienanläufen auf eine deutlich bessere Entwicklung ab 2026.

    PLANOPTIK AG: Vorläufige 2025-Zahlen & Ausblick – Jetzt mehr erfahren
    Foto: Owen Miller - Unsplash
    • Die vorläufigen Umsatzerlöse der PLANOPTIK AG für 2025 lagen bei 11,274 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahr von 11,858 Mio. EUR aufgrund schlechter wirtschaftlicher Bedingungen und Lagerabbau bei Großkunden.
    • Das Ergebnis wurde durch hohe Einmalaufwendungen belastet, die durch das Uplisting, die Umstellung auf IFRS und die Vereinfachung der Konzernstruktur entstanden sind.
    • Das EBITDA sank im Vergleich zum Vorjahr auf 1.602 TEUR (Vorjahr 2.506 TEUR), das EBIT auf 129 TEUR (Vorjahr 1.114 TEUR) und das Jahresergebnis auf -59 TEUR (Vorjahr 678 TEUR).
    • Für 2026 wird ein Umsatzanstieg von mehr als 1 Mio. EUR erwartet, hauptsächlich durch die Erholung der Nachfrage bei wichtigen Bestandskunden und den Serienhochlauf bei einem neuen Kunden in der Mikrofluidik.
    • Es wird ein deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 prognostiziert, trotz Ausbau der Produktionskapazitäten und steigender Kosten. Für 2027 wird ein beschleunigtes Wachstum durch weitere Serienhochläufe erwartet.
    • PLANOPTIK ist weltweit führend bei Glas in der Mikrosystemtechnik und Halbleiterindustrie, mit über 100 Mitarbeitern, die innovative Mikrokomponenten für Sensoren, Mikroelektronik und medizinische Anwendungen entwickeln.

    Der Kurs von Plan Optik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,2250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,34 % im Minus.


    Plan Optik

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