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    Absicherungen schnellen hoch

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    Händler stellen sich auf Extremszenarien wegen Nahost-Krise ein

    Während die Märkte an der Oberfläche ruhig scheinen, wetten Profis im Hintergrund auf Extrem-Szenarien. Ein Ölpreis von 150 US-Dollar ist kein Tabu mehr – die Angst vor dem "Tail Risk" regiert.

    Für Sie zusammengefasst
    Absicherungen schnellen hoch - Händler stellen sich auf Extremszenarien wegen Nahost-Krise ein
    Foto: wO-DALL·E

    An den Devisenmärkten herrscht derzeit eine trügerische Stille. Wer nur auf die Standard-Volatilitätsindizes blickt, könnte meinen, die Investoren seien gelassen: Der Euro schwankt im normalen Bereich, der US-Dollar zeigt eine solide Stärke. Doch wer tiefer in die Daten der Optionsmärkte blickt, erkennt ein völlig anderes Bild. Unter der Oberfläche brodelt es.

    Währungshändler kaufen derzeit massiv Absicherungen gegen Szenarien, die noch vor wenigen Monaten als "schwarze Schwäne" – also extrem unwahrscheinlich – galten.

    Die Rückkehr der "Butterflys": Absicherung gegen das Chaos

    Im Zentrum der Nervosität steht das sogenannte "Tail Risk". Damit beschreiben Experten Ereignisse, die am äußersten Rand der Wahrscheinlichkeitsverteilung liegen, aber verheerende Auswirkungen hätten. Um sich gegen solche unvorhersehbaren Ausbrüche zu schützen, greifen Trader verstärkt zu Butterfly-Optionen.

    Diese speziellen Derivate sind darauf ausgelegt, bei massiven Kurssprüngen in beide Richtungen Gewinne abzuwerfen. Besonders im Währungspaar Euro-Dollar erreichte die Nachfrage nach diesem Schutz im März ein 11-Monats-Hoch, zeigen Bloomberg-Daten. Das Signal der Märkte ist eindeutig: Man traut dem aktuellen Frieden nicht. Die Händler positionieren sich für den Moment, in dem die diplomatischen Bemühungen im Nahen Osten scheitern und die Lage militärisch eskaliert.

    Das 150-Dollar-Szenario: Wenn Rohöl zur Waffe wird

    Das Schreckgespenst, das die Händler umtreibt, ist ein sprunghafter Anstieg des Ölpreises. Sie stellen sich auf eine weitere Runde heftiger Kursschwankungen ein, die entweder durch eine Entspannung der Lage den Weg für einen Rückgang in Richtung 70 US-Dollar ebnet, oder die Rohölpreise durch eine weitere Eskalation auf 150 US-Dollar treibt.

    Ein solcher Preisschock hätte globale Auswirkungen:

    - Währungsschock: Der US-Dollar würde massiv aufwerten, da er in Krisenzeiten als "Sicherer Hafen" fungiert. Gleichzeitig würden Währungen von Energieimporteuren, insbesondere der Euro und der Yen, unter enormen Abwertungsdruck geraten.

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    - Inflations-Renaissance: Ein Ölpreis von 150 US-Dollar würde die gerade erst mühsam eingefangene Inflation weltweit wieder anheizen. Die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die Zentralbanken in diesem Jahr müsste begraben werden. Sogar Erhöhungen wären möglich.

    - Wirtschaftliche Stagnation: Die hohen Energiekosten würden wie eine Steuer auf den Konsum und die Produktion wirken, was die Rezessionsgefahr in Europa drastisch erhöhen würde.

    Die Nervosität ist deshalb so hoch, weil der Markt realisiert hat, dass die Zeit des "billigen Geldes" und der stabilen Lieferketten vorbei ist. Jede Eskalation im Nahen Osten trifft auf einen Markt, der bereits dünnhäutig ist.

    Die Ruhe vor dem Sturm?

    Dass Händler bereit sind, hohe Prämien für eigentlich unwahrscheinliche Optionen zu zahlen, zeigt, dass das Vertrauen in eine friedliche Lösung fragil ist. Ein Ölpreis von 150 US-Dollar wird nicht mehr als bloße Theorie abgetan, sondern als reales Risiko eingepreist. Für Anleger bedeutet dies: Die Volatilität mag aktuell niedrig sein, doch die Kosten für den Brandschutz am Markt steigen rasant. Wer jetzt nicht abgesichert ist, könnte vom nächsten "Tail Event" eiskalt erwischt werden.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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