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    Accenture Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - 19.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Accenture Registered (A) Aktie bisher um +5,39 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Accenture Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Accenture Registered (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - 19.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Accenture ist ein führendes Beratungsunternehmen, das innovative Lösungen in den Bereichen Strategie, Technologie und digitale Transformation bietet. Es konkurriert mit Unternehmen wie IBM und Deloitte und zeichnet sich durch seine globale Reichweite und technologische Innovationskraft aus.

    Accenture Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.03.2026

    Die Accenture Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,39 % auf 180,02 zulegen. Das sind +9,20  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Accenture Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 180,02, mit einem Plus von +5,39 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Obwohl sich die Accenture Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,05 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Accenture Registered (A) Aktie damit um +4,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,51 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Accenture Registered (A) einen Rückgang von -30,13 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

    Accenture Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,17 %
    1 Monat -15,51 %
    3 Monate -30,05 %
    1 Jahr -42,48 %

    Informationen zur Accenture Registered (A) Aktie

    Es gibt 615 Mio. Accenture Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,95 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 19.03. - Dow Jones schwach -0,48 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Accenture Reports Second-Quarter Fiscal 2026 Results


    Accenture (NYSE: ACN) reported financial results for the second quarter of fiscal 2026 ended February 28, 2026. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20260319857314/en/ All …

    Nitesh Sharan tritt als Chief Financial Officer bei Quantinuum ein


    BROOMFIELD, Colo., 18. März 2026 /PRNewswire/ - Quantinuum, ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute die Ernennung von Nitesh Sharan zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 6. April 2026 bekannt Herr Sharan verfügt …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Accenture Registered (A)

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -1,92 %. IBM notiert im Minus, mit -0,48 %. Infosys verliert -1,33 % Tata Consultancy Services notiert im Minus, mit -3,47 %.

    Accenture Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Accenture Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Accenture Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Accenture Registered (A)

    +5,73 %
    +4,18 %
    -10,07 %
    -26,00 %
    -42,57 %
    -26,47 %
    -23,65 %
    +77,57 %
    +805,28 %
    ISIN:IE00B4BNMY34WKN:A0YAQA



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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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