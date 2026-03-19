Devisen
Eurokurs steigt zum US-Dollar - EZB erhöht Inflationsprognose deutlich
- Euro stieg nach EZB Entscheidung und Handel am Tag
- EZB belässt Leitzinsen trotz Inflationsrisiken und
- EZB setzte Referenzkurse fuer wichtige Waeren fest
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1510 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent höher als am Morgen. Zeitweise erreichte der Euro ein Tageshoch bei 1,1539 Dollar. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1489 (Mittwoch: 1,1500) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8703 (0,8695) Euro.
Die EZB hat die Leitzinsen trotz Sorgen vor einer neuen Inflationswelle wegen des Iran-Kriegs wie erwartet unverändert belassen. Der für Sparer und Banken wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent. Allerdings erwartet die Notenbank wegen des Ölpreisschocks und steigender Energiekosten einen Inflationsschub im Euroraum. Sie hat ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr deutlich angehoben: "Der Krieg im Nahen Osten hat zu deutlich unsichereren Aussichten geführt", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Er drohe die Inflation anzuheizen und die Wirtschaft zu bremsen.
Einige Experten wie Jens-Oliver Niklasch, Ökonom bei der Landesbank LBBW, vermuten, dass die EZB im Ernstfall reagieren wird: "Bleibt die Straße von Hormus zu, wird ein deutlicher Zinsanstieg die Konsequenz sein." Die Aussicht auf steigende Zinsen stützte den Euro.
Aufwärts ging es auch mit dem britischen Pfund, nachdem die Notenbank des Landes ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten hatte. Angesichts der wachsenden Inflationsgefahren durch die Folgen des Iran-Kriegs signalisierte die Bank of England Handlungsbereitschaft.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86388 (0,86393) britische Pfund, 182,46 (183,49) japanische Yen und 0,9121 (0,9073) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.585 Dollar. Das waren etwa 233 Dollar weniger als am Vortag./jkr/jha/
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #12
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1415
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche gab der Kurs weiter nach und hat mit dem Jahreshoch aus 2022 eine weitere wichtige Unterstützung verloren. Der Wochenschluss nah am Tief könnte für den Start in die neue Woche am Montag noch für Verluste bis unter die 1,14er-Marke sorgen. Dort bleibt die Nachfragesituation abzuwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1450
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1575 | 1,1667 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1410 = Vorwochentief | 1,1391 | 1,1275
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob weiterer Korrekturdruck abgewendet werden kann. Eine Stabilisierungsphase könnte den 1,1450er-Bereich halten, weitere Schwäche hingegen auf die 1,13er-Marke zielen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1310 bis 1,1400 alternativ 1,1380 bis 1,1460
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart übt der Kurs bereits Druck auf die 1,14er-Marke aus. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben und in Richtung der 1,13er-Marke tendieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1270 bis 1,1480
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte die Übertreibung nach unten in eine Gegenbewegung zurück an die 200-Tage-Linie übergehen. Sollte jedoch auch der 1,12er-Bereich nachgeben, dürfte der übergeordnete Abwärtstrend greifen und die mittelfristigen Ziele unter 1,10 wieder aufnehmen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1360 bis 1,1540 alternativ 1,1180 bis 1,1390
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem schwachen Start in die neue Woche zeigte sich eine Erholung, die im weiteren Verlauf jedoch zurückgewiesen wurde. Am heutigen Freitag steht dadurch das Jahreshoch aus 2022 unter Druck, ein Bruch dürfte die Abwärtstendenz verstärken.
Mögliche Tagesspanne: 1,1450 bis 1,1540
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1530 = Vorwochentief | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1318 | 1,1275
EUR/USD Prognosen Update
Zum Wochenstart ist der Kurs aus der Vorwochenspanne nach unten ausgebrochen, was einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf darstellen dürfte. Nach Bruch der 1,16er-Marke könnte das Januarhoch stützen und sich am heutigen Mittwoch zunächst eine Stabilisierung abzeichnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1640
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1766 = Vorwochentief | 1,1830
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495