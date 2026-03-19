Wertpapierhandel durch unabhängigen Non-Executive Director

Johannesburg, 19. März 2026: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ), veröffentlicht gemäß den Paragrafen 66.77 bis 66.90 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende:

Name TV Maphai Position Vorsitzender des Board of Directors (unabhängiger Non-Executive Director) Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited Art der Beteiligung Direkt und nutznießend Art der Transaktion Kauf der Aktien auf dem Markt Datum der Transaktion 16. März 2026 Anzahl der Aktien 12.000 Art der Wertpapiere Stammaktien Marktpreis 55,66 ZAR Gesamtwert 667.920 ZAR

In Bezug auf Absatz 66.83 der Kotierungsvoraussetzungen (Listings Requirement) wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.

Ende.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Betrieben im Bereich Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.