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    Wertpapierhandel durch unabhängigen Non-Executive Director

    Wertpapierhandel durch unabhängigen Non-Executive Director
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Johannesburg, 19. März 2026: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/), veröffentlicht gemäß den Paragrafen 66.77 bis 66.90 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende:

     

    Name

    TV Maphai

    Position

    Vorsitzender des Board of Directors (unabhängiger Non-Executive Director)

    Unternehmen

    Sibanye-Stillwater Limited

    Art der Beteiligung

    Direkt und nutznießend

    Art der Transaktion

    Kauf der Aktien auf dem Markt

    Datum der Transaktion

    16. März 2026

    Anzahl der Aktien

    12.000

    Art der Wertpapiere

    Stammaktien

    Marktpreis

    55,66 ZAR

    Gesamtwert

    667.920 ZAR

     

    In Bezug auf Absatz 66.83 der Kotierungsvoraussetzungen (Listings Requirement) wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.

     

    Ende.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Betrieben im Bereich Aufbereitung von Bergbaurückständen.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

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