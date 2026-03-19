RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni angesichts einer Präsentation im Rahmen des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Ölkonzern peile für 2026 eine Produktionssteigerung um 3 bis 4 Prozent an, was im Rahmen seiner Erwartung liege, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem wolle Eni bis 2030 jährlich in diesem Wachstumsbereich bleiben, was über der Markterwartung von aktuell jährlich 2 Prozent liege./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 23,95EUR auf Tradegate (19. März 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.



